Chicago se Satoranským nestačilo na nejlepší tým NBA

New York - Basketbalisté Chicaga podlehli v pondělním utkání nejlepšímu týmu NBA Milwaukee 102:123. Rozehrávač domácích Bulls Tomáš Satoranský za 26 minut hry zaznamenal 10 bodů, 7 asistencí a 2 doskoky. Do sestavy lídra soutěže se vrátil po dvouzápasové pauze zaviněné menším zraněním hvězdný Řek Janis Adetokunbo a k triumfu Bucks přispěl 23 body a 10 doskoky.

Satoranský se v úvodu hodně dostával do zakončení, ale minul první čtyři střely a až při pátém pokusu zaznamenal vůbec první body týmu. Milwaukee si vybudovalo dvouciferný náskok, ale Bulls ho ve druhé čtvrtině smazali i díky trojce českého basketbalisty. Domácí šli dokonce do vedení, jenže v úvodu druhé půle si Satoranský udělal dva rychlé fauly, navíc přidal technickou chybu a šel střídat. Do hry se vrátil až v poslední části, kdy měli Bucks dvacetibodový náskok a mířili k třicátému vítězství v sezoně.

"Vyhráli jsme 30 zápasů ještě před začátkem nového roku a to je skvělé. Vždy to ale může být ještě lepší. Musíme se nadále zlepšovat, protože ty nejdůležitější zápasy jsou až na konci sezony," řekl Adetokunbo, jehož tým dosud jen pětkrát prohrál.

"V prvním poločase jsme ukázali, že můžeme hrát vyrovnaně s každým, ale ve druhé půli už jsme nehráli náš nejlepší basketbal. A proti takovým týmům je třeba hrát dobře 48 minut a nemít výpadky jako ve třetí čtvrtině," řekl finský střelec Chicaga Lauri Markkanen, autor 18 bodů. Zach LaVine dal ještě o bod více.

K výhře Milwaukee přispěl třemi trojkami i veterán Kyle Korver a stal se teprve čtvrtým hráčem, který v kariéře trefil 2400 tříbodových střel. Před ním jsou jen Stephen Curry (2492), Reggie Miller (2560) a Ray Allen (2973).

Chicago favorita nezaskočilo, ale jinak se dařilo outsiderům. Nejhorší tým soutěže Atlanta ukončila sérii deseti porážek a porazila Orlando 101:93, přestože postrádala svého nejlepšího hráče Trae Younga. Nečekaně uspěl i Washington, který i přes absenci většiny opor včetně hvězdy Bradleyho Beala doma přehrál Miami 123:105. Hosté přišli o sérii pěti výher a druhé místo ve Východní konferenci.

Minnesota vyhrála teprve podruhé z posledních 14 zápasů, když doma udolala Brooklyn 122:115 po prodloužení. Shabazz Napier k tomu přispěl 24 body, Gorgui Dieng k 11 bodům přidal 20 doskoků. Brooklynu nepomohlo ani 36 bodů Spencera Dinwiddieho.

V Portlandu přišli domácí Timberwolves o devatenáctibodový náskok a podlehli Phoenixu 116:122. Devin Booker se o to postaral 33 body, stejně úspěšný byl i domácí Damian Lillard.

NBA:

Chicago - Milwaukee 102:123 (za domácí Satoranský 10 bodů, 7 asistencí a 2 doskoky), Minnesota - Brooklyn 122:115 po prodl., Orlando - Atlanta 93:101, Portland - Phoenix 116:122, Utah - Detroit 104:81, Washington - Miami 123:105.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 30 22 8 73,3 2. Toronto 33 22 11 66,7 3. Philadelphia 35 23 12 65,7 4. Brooklyn 32 16 16 50,0 5. New York 33 9 24 27,3

Centrální divize:

1. Milwaukee 35 30 5 85,7 2. Indiana 33 21 12 63,6 3. Chicago 34 13 21 38,2 4. Detroit 34 12 22 35,3 5. Cleveland 32 10 22 31,3

Jihovýchodní divize:

1. Miami 33 24 9 72,7 2. Orlando 33 14 19 42,4 3. Charlotte 35 13 22 37,1 4. Washington 32 10 22 31,3 5. Atlanta 34 7 27 20,6

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 33 22 11 66,7 2. Dallas 32 21 11 65,6 3. San Antonio 31 13 18 41,9 4. Memphis 34 13 21 38,2 5. New Orleans 34 11 23 32,4

Severozápadní divize:

1. Denver 32 23 9 71,9 2. Utah 33 21 12 63,6 3. Oklahoma City 32 17 15 53,1 4. Portland 34 14 20 41,2 5. Minnesota 32 12 20 37,5

Pacifická divize:

1. LA Lakers 33 26 7 78,8 2. LA Clippers 34 23 11 67,6 3. Phoenix 33 13 20 39,4 4. Sacramento 33 12 21 36,4 5. Golden State 34 9 25 26,5