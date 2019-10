Chicago prohrálo s Knicks, Satoranskému se střelecky nedařilo

Utkání NBA New York - Chicago. Basketbalista Chicaga Bulls Wendell Carter Jr. (vlevo), Elfrid Payton (uprostřed) z New York Knicks a Tomáš Satoranský (vpravo nahoře) z Bulls.

Utkání NBA New York - Chicago. Basketbalista Chicaga Bulls Wendell Carter Jr. (vlevo), Elfrid Payton (uprostřed) z New York Knicks a Tomáš Satoranský (vpravo nahoře) z Bulls. ČTK/AP/Kathy Willens

New York - Basketbalisté Chicaga s Tomášem Satoranským v základní sestavě prohráli v NBA v hale New Yorku Knicks 98:105. Hosté prohospodařili až 18 bodové vedení, protože v posledních třech minutách nedali ani koš, zatímco soupeř zaznamenal 15 bodů v řadě. Jediný Čech v zámořské soutěži odehrál na pozici rozehrávače skoro 27 minut, ale opět se mu střelecky nedařilo. Proměnil jediný z pěti pokusů, ke dvěma bodům přidal tři doskoky, pět asistencí a zisk.

Po většinu utkání v Madison Square Garden drželi Bulls dvouciferný náskok hlavně díky výkonu v obraně. Jenže s blížícím se koncem zápasu se vývoj začal dramatizovat. V 41. minutě, kdy už byl zpátky na hřišti také Satoranský, New York definitivě ztrátu smazal. Osmadvacetiletý český reprezentant pak řídil sérii 8:0 ve prospěch hostů.

Jediné dva body zapsal pražský rodák po nájezdu, dvakrát asistoval Markkanenovi. Chicago vedlo 98:90 a domácí lavička si tři a půl minuty před koncem vzala time-out. Knicks poté duel uzavřeli 15 body za sebou a zvítězili.

"Vedli jsme několikrát o 18 bodů, pak ještě o osm v koncovce, přesto jsme prohráli. To by se nám nemělo stávat. Je to hrůza. Jsme zklamaní, protože neustále nezvládáme závěry venkovních utkání. Místo abychom teď měli tři výhry a jednu porážku, máme to naopak," řekl Zach LaVine, s 21 body nejlepší střelec Bulls.

Na první výhře New Yorku v sezoně měl hlavní podíl někdejší hráč Bulls Bobby Portis, autor 11 doskoků a 28 bodů. Portis proměnil všechny čtyři trojky, z toho dvě v poslední dvouminutovce. Nováček RJ Barrett měl na kontě 19 bodů, 15 doskoků a pět asistencí.

"Takové zápasy hraju fakt rád. Užil jsem si to. V předchozích zápasech jsem se ze sebe neměl dobrý pocit, nedařilo se mi do hry vložit víc energie. Teď jsem si řekl, že to musím změnit a vrátit se k tomu, co je mi vlastní. Necítím vůči Chicagu žádnou zášť, teď už ne. Je to prostě jenom jeden z dalších týmů v soutěži," uvedl Portis, který byl z Chicaga vyměněn do Washingtonu, kde v předchozí sezoně hrál se Satoranským.

Chicago mělo čtyři dvouciferné střelce - kromě LaVinea také Wendella Cartera (20 bodů a 10 doskoků), Lauriho Markkanena (18) a střídajícího Taddeuse Younga (15). K jedné výhře tak Bulls přidali třetí porážku v sezoně. "Pokud se chceme bavit o tom, že chceme hrát play off, nemůžeme si dovolit takové výpadky," řekla sedmička loňského draftu pivot Carter.

Philadelphia otočila duel v Atlantě a zvítězila nad Hawks 105:103. Hostující pivot Joel Embiid se postaral o 35 bodů a 13 doskoků. Milwaukee dovedl k triumfu nad Clevelandem 129:112 Janis Adetokunbo 14 body, 10 doskoky a sedmi asistencemi.

Golden State vyhrál v New Orleans 134:123 a připsal si premiérové vítězství v sezoně. Draymond Green se o to zasloužil 23. triple doublem v kariéře za 16 bodů, 17 doskoků a 10 asistencí. Stephen Curry přidal 26 bodů a 11 asistencí. Los Angeles Clippers si poradili s Charlotte 111:96.

Houston zdolal Oklahomu 116:112, Russell Westbrook proti svému bývalému týmu zaznamenal 21 bodů, 12 doskoků a devět asistencí. James Harden nastřílel 40 bodů a sedmkrát asistoval. Neporažené zůstalo San Antonio, které si poradilo s Portlandem 113:110. Stejně je na tom také Denver po vítězství nad Sacramentem 101:94.

Výsledky NBA:

Atlanta - Philadelphia 103:105, Detroit - Indiana 96:94, Houston - Oklahoma City 116:112, LA Clippers - Charlotte 111:96, Milwaukee - Cleveland 129:112, New Orleans - Golden State 123:134, New York - Chicago 105:98, Phoenix - Utah 95:96, Sacramento - Denver 94:101, San Antonio - Portland 113:110, Toronto - Orlando 104:95.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 3 3 0 100,0 2. Toronto 4 3 1 75,0 3. Boston 3 2 1 66,7 4. Brooklyn 3 1 2 33,3 5. New York 4 1 3 25,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 3 2 1 66,7 2. Detroit 4 2 2 50,0 3. Cleveland 3 1 2 33,3 4. Chicago 4 1 3 25,0 5. Indiana 3 0 3 0,0

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 3 2 1 66,7 Miami 3 2 1 66,7 3. Orlando 3 1 2 33,3 Washington 3 1 2 33,3 5. Charlotte 4 1 3 25,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 3 3 0 100,0 2. Dallas 3 2 1 66,7 Houston 3 2 1 66,7 4. Memphis 3 1 2 33,3 5. New Orleans 4 0 4 0,0

Severozápadní divize:

1. Denver 3 3 0 100,0 Minnesota 3 3 0 100,0 3. Utah 4 3 1 75,0 4. Portland 4 2 2 50,0 5. Oklahoma City 4 1 3 25,0

Pacificiká divize:

1. LA Clippers 4 3 1 75,0 2. LA Lakers 3 2 1 66,7 3. Phoenix 4 2 2 50,0 4. Golden State 3 1 2 33,3 5. Sacramento 4 0 4 0,0