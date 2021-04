Chicago potřetí za sebou v NBA prohrálo, Satoranský dal jen dva body

New York - Basketbalisté Chicaga s Tomášem Satoranským prohráli pondělní utkání NBA v hale Memphisu 90:101 a po třetí porážce za sebou se budou muset soustředit spíše na udržení poslední postupové pozice do předkola play off než na posun pořadím vpřed. Český rozehrávač za 22 minut hry proměnil jediný střelecký pokus z pěti a připsal si dva body, dvě asistence, doskok a také tři ztráty. Bulls na desátém místě Východní konference zaostávají o tři výhry za Indianou.

"V každém zápase máme jednu činnost, která se nám nedaří," konstatoval autor 18 bodů Daniel Theis, nedávná německá posila. "Jednou jsou to ztráty," řekl v připomínce den staré porážky v Minnesotě. "Nebo se nedokážeme tolik dostávat na čáru trestného hodu, být agresivní. No a dneska to byly trojky. Musíme se semknout, začít od obrany a proměňovat střely. Pak můžeme vyhrávat," dodal. Bulls proměnili jen pět trojek z 31 pokusů. "Jestli se nemýlím, naše lavička to z dálky měla 0/12," poukázal kouč Chicaga Billy Donovan na tristní bilanci v dohrávce za lednový duel, který se neuskutečnil kvůli koronaviru.

Zach LaVine byl nejlepším střelcem týmu s 21 body, černohorský pivot Nikola Vučevič zaznamenal double double za 17 bodů a 10 doskoků, ale také měl společně se Satoranským nejhorší statistiku +/- s bilancí -19. Až do třetí čtvrtiny byl duel vyrovnaný, ale závěr hostům nevyšel a koncovku prohráli 6:18. Domácím lídrem byl litevský pivot Jonas Valančiunas s 26 body, z nichž deset dal v poslední čtvrtině, a 14 doskoky.

Stephen Curry při výhře Golden State nad Denverem 116:107 nasázel 53 bodů a stal se historicky nejlepším střelcem klubu. V dresu Warriors má nyní na kontě 17.818 bodů, čímž překonal legendárního Wilta Chamberlaina (17.783). "Blížit se jeho rekordům, nebo je teď dokonce překonat je neskutečné, šílené," řekl Curry.

V tomto ročníku překonal padesátibodovou hranici potřetí a dokázal to už ve druhé sezoně v kariéře, což se dosud povedlo jen Michaelu Jordanovi, Kobemu Bryantovi a Jamesi Hardenovi. Pomohl si k tomu deseti trojkami, k tomu proměnil i 15 z 16 trestných hodů. Druhou porážku Denveru za sebou nedokázal odvrátit ani srbský pivot Nikola Jokič, autor 27 bodů, 12 doskoků a osmi asistencí.

Russell Westbrook v dresu Washingtonu zaznamenal popáté za sebou triple double a v této sezoně už jich má na kontě 23. Tentokrát nashromáždil 25 bodů a 14 doskoků i asistencí, Wizards porazili nejlepší tým soutěže Utah 125:121 a přiblížili se k Chicagu na dvě výhry. Bradley Beal sekundoval Westbrookovi s 34 body, na straně soupeře Donovan Mittchell nastřílel 42 bodů.

Výsledky pondělních zápasů NBA:

Memphis - Chicago 101:90 (za hosty Satoranský 2 body, 2 asistence, 1 doskok), Dallas - Philadelphia 95:113, Golden State - Denver 116:107, New Orleans - Sacramento 117:110, New York - LA Lakers 111:96, Orlando - San Antonio 97:120, Phoenix - Houston 126:120, Utah - Washington 121:125.

Zápas Minnesota - Brooklyn byl odložen.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Philadelphia 54 37 17 68,5 2. Brooklyn 53 36 17 67,9 3. Boston 54 28 26 51,9 4. New York 55 28 27 50,9 5. Toronto 54 21 33 38,9

Centrální divize:

1. Milwaukee 53 33 20 62,3 2. Indiana 52 25 27 48,1 3. Chicago 53 22 31 41,5 4. Cleveland 53 19 34 35,8 5. Detroit 54 16 38 29,6

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 54 29 25 53,7 2. Miami 53 28 25 52,8 3. Charlotte 52 27 25 51,9 4. Washington 53 20 33 37,7 5. Orlando 54 17 37 31,5

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Dallas 53 29 24 54,7 2. Memphis 52 27 25 51,9 3. San Antonio 52 26 26 50,0 4. New Orleans 54 25 29 46,3 5. Houston 54 14 40 25,9

Severozápadní divize:

1. Utah 54 40 14 74,1 2. Denver 54 34 20 63,0 3. Portland 53 31 22 58,5 4. Oklahoma City 53 20 33 37,7 5. Minnesota 54 14 40 25,9

Pacifická divize:

1. Phoenix 53 38 15 71,7 2. LA Clippers 55 37 18 67,3 3. LA Lakers 54 33 21 61,1 4. Golden State 54 26 28 48,1 5. Sacramento 54 22 32 40,7