Chicago podlehlo Bostonu, Satoranský hrál nejvíce minut v sezoně

Chicago - Basketbalisté Chicaga v NBA potřetí za sebou prohráli, když nestačili doma na třetí nejlepší tým soutěže Boston 104:111. Tomáš Satoranský odehrál téměř 40 minut, což je nejvíce od přestupu do týmu Bulls, během nichž stihl nasbírat 12 bodů, šest doskoků a pět asistencí. Pro Celtics to byla osmá výhra z posledních devíti zápasů a drží tak druhou příčku ve Východní konferenci. Bulls v ní jsou desátí.

Satoranský v úvodu pomohl asistencemi domácímu týmu k rychlému vedení až o 12 bodů, jenže to náhradníci neudrželi a Boston ještě do konce první čtvrtiny skóre otočil. V závěru třetí čtvrtiny si pak Celtics vybudovali dvouciferný náskok.

Chicago se nevzdalo a Satoranský nájezdem s faulem pobídl spoluhráče ke stíhací jízdě. Tři minuty před koncem byl po trojce Zacha LaVinea, autora 35 bodů, rozdíl ve skóre pouhé tři body. Pak si ale vzal slovo Jayson Tatum a pěti ze svých 28 bodů zápas rozhodl.

Tatum tak napravil nepovedený výkon z předchozího utkání s Atlantou, kdy proměnil jen dvě z 16 střel. "To je na téhle lize dobré. Ať už hrajete špatně nebo dobře, musíte na to hned zapomenout, protože zítra je další zápas," řekl Tatum. "Myslel jsem si, že ho bráním dobře. On byl skoro v autu, přesto se dokázal trefit," řekl k rozhodující Tatumově trojce chicagský Kris Dunn.

Sobotní program přinesl i velká překvapení. Memphis uštědřil nečekaný debakl Los Angeles Clippers, které přehrál 140:114. Poraženým chyběl kvůli svalovému zranění Paul George, ale především v rychlém utkání nestíhali bránit. Čtyři hráči Grizzlies zaznamenali přes 20 bodů.

Nečekaná byla i výhra oslabeného Washingtonu nad druhým týmem Západní konference Denverem 128:114. Wizards přitom postrádají téměř kompletní základní sestavu v čele s hvězdným Bradleym Bealem, ovšem nacházejí nečekané hrdiny.

Tentokrát jím byl Ish Smith, který z lavičky zaznamenal 32 bodů a vytvořil si tak osobní rekord. Denveru nepomohlo ani 39 bodů Jamala Murrayho, jelikož mu nepomohly ostatní opory týmu.

"Ish byl neskutečný. Dnes mu stačilo jen podat míč a nepřekážet mu. On už se pak o vše postaral," ocenil Smithův výkon spoluhráč Troy Brown. Osobní maximum 15 bodů zaznamenal v dresu Washingtonu i německý mladík Isaac Bonga.

Roli favorita naopak potvrdil nejlepší tým soutěže Milwaukee, které doma zdolalo San Antonio 127:118. Pro Bucks to byla pátá výhra v řadě. Janis Adetokunbo k tomu přispěl 32 body. Popáté za sebou uspěly i Oklahoma a Utah.

Ani další skvělý výkon slovinské hvězdy Luky Dončiče v podobě 39 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí nepomohl Dallasu odvrátit prohru 120:123 s Charlotte po prodloužení. Pro Dončiče to byl už desátý triple double v sezoně, čímž stanovil nový rekord Dallasu. Charlotte dotáhl k výhře Terry Rozier, který dal 29 bodů včetně klíčových střel na konci základní hrací doby i prodloužení.

Nejlepším střelcem sobotního programu NBA byl Trae Young, který 41 body dovedl Atlantu k výhře 116:111 nad Indianou.

Výsledky sobotních zápasů NBA:

Chicago - Boston 104:111 (za domácí Satoranský 12 bodů, 6 doskoků, 5 asistencí), Atlanta - Indiana 116:111, Brooklyn - Toronto 102:121, Cleveland - Oklahoma City 106:121, Dallas - Charlotte 120:123 po prodl., Golden State - Detroit 104:111, LA Clippers - Memphis 114:140, Milwaukee - San Antonio 127:118, Orlando - Utah 96:109, Sacramento - New Orleans 115:117, Washington - Denver 128:114.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 33 25 8 75,8 2. Toronto 36 24 12 66,7 3. Philadelphia 37 23 14 62,2 4. Brooklyn 34 16 18 47,1 5. New York 35 10 25 28,6

Centrální divize:

1. Milwaukee 37 32 5 86,5 2. Indiana 36 22 14 61,1 3. Chicago 36 13 23 36,1 4. Detroit 36 13 23 36,1 5. Cleveland 35 10 25 28,6

Jihovýchodní divize:

1. Miami 35 25 10 71,4 2. Orlando 36 16 20 44,4 3. Charlotte 38 15 23 39,5 4. Washington 35 11 24 31,4 5. Atlanta 36 8 28 22,2

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Houston 35 24 11 68,6 2. Dallas 35 22 13 62,9 3. San Antonio 34 14 20 41,2 4. Memphis 36 14 22 38,9 5. New Orleans 36 12 24 33,3

Severozápadní divize:

1. Denver 35 24 11 68,6 2. Utah 35 23 12 65,7 3. Oklahoma City 35 20 15 57,1 4. Portland 36 15 21 41,7 5. Minnesota 34 13 21 38,2

Pacificiká divize:

1. LA Lakers 35 28 7 80,0 2. LA Clippers 37 25 12 67,6 3. Phoenix 35 14 21 40,0 4. Sacramento 36 13 23 36,1 5. Golden State 37 9 28 24,3