Chicago opět prohrálo s Milwaukee, šanci dostali náhradníci

Chicago - Basketbalisté Chicaga podruhé během pěti dnů prohráli v NBA s Milwaukee Bucks. Trenér Jim Boylen se rozhodl dát větší prostor hráčům z lavičky a Bulls doma podlehli favoritovi 101:115. Český reprezentant Tomáš Satoranský ze základní sestavy odehrál 18 minut a připsal si pět bodů, doskok a asistenci.

Chicago nenašlo recept na nejužitečnějšího hráče minulé sezony Janise Adetokunba, kterého sice donutilo k pěti útočným faulům a nic mu nedalo zadarmo, ale řecká hvězda přesto nasbírala 33 bodů a 10 doskoků. "Prostě jsem se neustále snažil chodil skrz jejich obranu. Jsem raději, když mi písknou útočný faul, než nějaký hloupý v obraně. Prostě musím být neustále agresivní směrem ke koši," řekl Adetokunbo, který dovedl tým ke čtvrté výhře v řadě a osmé z posledních devíti zápasů.

Brook Lopez přidal 19 bodů, deset doskoků a pět bloků. Chicago táhl 21 body nováček Daniel Gafford, který přitom v předchozích čtyřech krátkých startech ani jednou nevystřelil a první body v NBA kariéře zaznamenal až dnes.

Hvězdou večera NBA se stal Luka Dončič, který při výhře Dallasu v derby se San Antoniem 117:110 zaznamenal triple double za 42 bodů, 11 doskoků a 12 asistencí. Je to už jeho šestý triple double v sezoně. Navíc je spolu s LeBronem James jediným hráčem historie, který ještě před 21. narozeninami zaznamenal triple double a zároveň přes 40 bodů v jednom zápase.

Dallas vedl celé utkání, ale v závěru San Antonio i díky 36 bodům DeMara DeRozana snížilo na pouhé dva body. Půl minuty před koncem ale trefil Dončič trojku a definitivně zápas rozhodl. San Antonio prohrálo poosmé z posledních devíti zápasů a prožívá nejhorší start od sezony 1996/97.

Triple double si připsal i Russell Westbrook, který 28 body, 13 doskoky a deseti asistencemi dovedl Houston k výhře 132:108 nad Portlandem. Nejlepší střelec sezony James Harden mu k tomu pomohl 36 body a Clint Capela 22 body a 20 doskoky. Poraženým Blazers zatím stále chyběla nová posila Carmelo Anthony.

Obhájci titulu z Toronta odehráli proti Charlotte vyrovnanou první půli, ovšem po změně stran soupeře deklasovali. Sedm jejich hráčů zaznamenalo dvouciferný počet bodů a Raptors nakonec vyhráli 132:96. OG Anunoby si 24 body vytvořil nové osobní maximum. Utkání přitom opustil už ve třetí čtvrtině, kdy dostal tvrdou ránu do oka a musel se nechat ošetřit. Na lavičku se vrátil a byl připraven nastoupit, ale trenér Nick Nurse už ho šetřil. Pro Anunobyho to byla druhá rána do hlavy během posledních tří zápasů. Proto uvažuje o tom, že bude nosit ochranné brýle.

Boston zvítězil 99:85 ve Phoenixu a s bilancí 11 výher a dvou porážek se dotáhl na lídra sezony Los Angeles Lakers. Tým LA Clippers vydřel výhru 90:88 nad Oklahomou i bez hvězdy Kawhiho Leonarda, který vynechal třetí zápas po sobě. Druhá z hvězd týmu Paul George sice tentokrát dal jen 18 bodů, ale byl to právě on, kdo 26 vteřin před koncem vstřelil vítěznou trojku. Lídrem vítězů byl s 28 body a 12 doskoky Montrezl Harrell.

Výsledky NBA:

Chicago - Milwaukee 101:115 (za domácí Satoranský 5 bodů, 1 doskok, 1 asistence), Brooklyn - Indiana 86:115, Dallas - San Antonio 117:110, Houston - Portland 132:108, LA Clippers - Oklahoma City 90:88, New York - Cleveland 123:105, Phoenix - Boston 85:99, Toronto - Charlotte 132:96, Utah - Minnesota 102:112.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 13 11 2 84,6 2. Toronto 13 9 4 69,2 3. Philadelphia 13 8 5 61,5 4. Brooklyn 13 5 8 38,5 5. New York 14 4 10 28,6

Centrální divize:

1. Milwaukee 13 10 3 76,9 2. Indiana 14 8 6 57,1 3. Detroit 13 4 9 30,8 4. Cleveland 13 4 9 30,8 5. Chicago 14 4 10 28,6

Jihovýchodní divize:

1. Miami 12 9 3 75,0 2. Orlando 13 6 7 46,2 3. Charlotte 14 6 8 42,9 4. Atlanta 13 4 9 30,8 5. Washington 11 3 8 27,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 14 11 3 78,6 2. Dallas 13 8 5 61,5 3. Memphis 13 5 8 38,5 4. San Antonio 14 5 9 35,7 5. New Orleans 13 4 9 30,8

Severozápadní divize:

1. Denver 12 9 3 75,0 2. Utah 13 8 5 61,5 3. Minnesota 14 8 6 57,1 4. Oklahoma City 13 5 8 38,5 5. Portland 14 5 9 35,7

Pacificiká divize:

1. LA Lakers 13 11 2 84,6 2. LA Clippers 14 9 5 64,3 3. Phoenix 12 7 5 58,3 4. Sacramento 12 5 7 41,7 5. Golden State 14 2 12 14,3