Chicago nestačilo v NBA na Milwaukee, Satoranský dal 10 bodů

New York - Basketbalisté Chicaga v NBA prohráli na hřišti Milwaukee 115:124. Nepomohl jim ani výborný vstup do zápasu Tomáše Satoranského, který nakonec nasbíral 10 bodů, čtyři doskoky, pět asistencí a tři zisky. Favorizované Bucks táhl nejužitečnější hráč minulé sezony Janis Adetokunbo 38 body a 15 doskoky. Navíc ho podpořil svým maximem sezony 31 bodů Eric Bledsoe.

Satoranskému skvěle vyšel vstup do utkání, když nejprve trefil trojku přes obránce po individuální akci, což je disciplína, do které se v minulosti příliš nepouštěl. Vzápětí český rozehrávač vypíchl míč a nájezdem do koše zvýšil na 5:0 a o chvíli později připravil volnou trojku pro Lauriho Markkanena. Nastartované Chicago pak většinou vedlo až do poloviny třetí čtvrtiny, kdy Bucks šňůrou 19:4 získali zápas pod kontrolu a už ho nepustili.

V dresu Chicaga se o další zápis do historie postaral nováček Coby White, který zaznamenal 26 bodů. Zatímco v minulém utkání dal sedm trojek za poslední čtvrtinu, tentokrát proměnil šest trojek a stal se tak v devatenácti letech nejmladším hráčem v historii NBA, který dal ve dvou zápase po sobě alespoň pět trojek.

Los Angeles Clippers překvapivě prohráli 127:132 s New Orleans. Nepomohl jim ani první start Paula George po zranění a přestupu z Oklahomy. Za 24 minut sice dal 33 bodů, ale v závěru ho třikrát obral o míč Jrue Holiday, který 36 body řídil obrat a výhru Pelicans. Těm stále chybí zraněná jednička draftu Zion Williamson, za Clippers zase nenastoupil odpočívající Kawhi Leonard.

New Orleans také pomohl Derrick Favors, který si poprvé za deset let v soutěži připsal dvojitý double double v podobě 20 bodů a 20 doskoků.

Hráči New Yorku se postavili za svého trenéra Davida Fizdalea, o jehož odvolání se spekuluje, nejen v rozhovorech, ale i výkonem na hřišti. V krátké době Knicks podruhé za sebou porazili Dallas, a to 106:103. Připsali si tak teprve třetí výhru v sezoně a dostali se z posledního místa Východní konference před Washington.

Knicks tak pokazili návrat Kristapsi Porzingisovi do Madison Square Garden, kde lotyšský pivot strávil většinu své kariéry v NBA. Fanoušci ho však nevítali s nadšením, jelikož nesouhlasili s tím, jak si vynutil odchod. Proto na něj celý zápas bučeli. "Vnímal jsem to, byli hlasití, ale moc mě to neovlivnilo. Snažil jsem se soustředit jen na svou hru," řekl Porzingis, který přesto zaznamenal 20 bodů a 11 doskoků.

Luka Dončič dokonce nasbíral popáté v sezoně triple double za 33 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí, ale ani to nestačilo. Za vyrovnaného stavu totiž 13 sekund před koncem trefil domácí Marcus Morris trojku na 104:101 a New York už výhru uhájil.

Phoenix zvítězil 128:112 nad Atlantou a s bilancí sedmi výher a čtyř porážek prožívá nejlepší start do sezony od roku 2009, kdy v jejich dresu ještě zářil Steve Nash.

Výsledky čtvrtečních zápasů NBA:

Cleveland - Miami 97:108, Denver - Brooklyn 101:93, Milwaukee - Chicago 124:115 (za hosty Satoranský 10 bodů, 5 asistencí a 4 doskoky), New Orleans - LA Clippers 132:127, New York - Dallas 106:103, Phoenix - Atlanta 128:112.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 10 9 1 90,0 2. Toronto 11 8 3 72,7 3. Philadelphia 11 7 4 63,6 4. Brooklyn 11 4 7 36,4 5. New York 12 3 9 25,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 11 8 3 72,7 2. Indiana 11 7 4 63,6 3. Cleveland 11 4 7 36,4 4. Chicago 12 4 8 33,3 5. Detroit 12 4 8 33,3

Jihovýchodní divize:

1. Miami 11 8 3 72,7 2. Atlanta 11 4 7 36,4 3. Orlando 11 4 7 36,4 4. Charlotte 11 4 7 36,4 5. Washington 9 2 7 22,2

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Houston 11 8 3 72,7 2. Dallas 11 6 5 54,5 3. San Antonio 11 5 6 45,5 4. Memphis 11 4 7 36,4 5. New Orleans 11 3 8 27,3

Severozápadní divize:

1. Denver 11 8 3 72,7 2. Utah 11 8 3 72,7 3. Minnesota 11 7 4 63,6 4. Oklahoma City 11 4 7 36,4 5. Portland 12 4 8 33,3

Pacificiká divize:

1. LA Lakers 11 9 2 81,8 2. Phoenix 11 7 4 63,6 3. LA Clippers 12 7 5 58,3 4. Sacramento 10 4 6 40,0 5. Golden State 12 2 10 16,7