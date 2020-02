Chicago marně vzdorovalo šampionům NBA z Toronta

New York - Basketbalisté Chicaga Bulls vzdorovali úřadujícím šampionům NBA z Toronta jen poločas a nakonec kanadskému soupeři na jeho hřišti podlehli 102:129. Český reprezentant Tomáš Satoranský zaznamenal osm bodů, pět doskoků a pět asistencí.

Chicago hrající bez čtyř hráčů základní rotace drželo v Torontu krok až do poloviny třetí čtvrtiny. Chvílemi dokonce vedlo. Pak ale Raptors přitlačili v obraně a kolektivním výkonem zlomili odpor hostů. Velkou zásluhu na tom měl nováček Terence Davis, který si 31 body vytvořil nové osobní maximum v soutěži. Třináct bodů dal ve čtvrté čtvrtině.

Satoranský se trápil v zakončení, když proměnil jen tři z jedenácti střel, z toho dvě přesné byly trojky. Opět ale dobře nacházel spoluhráče ve volných pozicích a zejména ve druhé čtvrtině tak spoluhráčům připravil volné trojky v době, kdy se Chicago přetahovalo s Torontem o vedení.

Houston zvítězil 117:109 nad New Orleans, přestože opět nastoupil v sestavě bez klasického pivota a s žádným hráčem vyšším než dva metry. Rockets tradičně táhl James Harden, který nastřílel 40 bodů, k tomu přidal 10 doskoků a devět asistencí. Russell Westbrook nasbíral 22 bodů stejně jako náhradník Ben McLemore. Za Pelikány měl 28 bodů Brandon Igram a hvězdný nováček Zion Williamson přidal 21 bodů.

Nejlepší tým soutěže Milwaukee bez potíží zvítězil 129:108 nad Phoenixem. Janis Adetokunbo se o to postaral 30 body, 19 doskoky a devíti asistencemi. Stejně jako Hardenovi mu tak těsně unikl triple double.

Ten nasbíral pivot Denveru Nikola Jokič, ani jeho 39 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí ale Nuggets nestačilo na výhru, protože podlehli Detroitu 123:128 v prodloužení.

Denver měl přitom skvělý vstup do zápasu a za první čtvrtinu nastřílel 44 bodů a vedl o 21 bodů. Jenže Pistons ještě do poločasu skóre otočili. Zápas pak došel až do prodloužení, ve kterém úřadoval hlavně detroitský Reggie Jackson a duel rozhodl. Na hráčích Denveru se v prodloužení projevilo, že hráli třetí zápas ve čtyřech dnech.

Výsledky nedělních zápasů NBA:

Detroit - Denver 128:123 po prodl., Toronto - Chicago 129:102 (za hosty Satoranský 8 bodů, 5 asistencí a 5 doskoků), Milwaukee - Phoenix 129:108, Houston - New Orleans 117:109.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Toronto 50 36 14 72,0 2. Boston 48 33 15 68,8 3. Philadelphia 50 31 19 62,0 4. Brooklyn 48 21 27 43,8 5. New York 50 14 36 28,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 49 42 7 85,7 2. Indiana 49 31 18 63,3 3. Chicago 52 19 33 36,5 4. Detroit 51 18 33 35,3 5. Cleveland 50 13 37 26,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 48 33 15 68,8 2. Orlando 49 21 28 42,9 3. Washington 48 17 31 35,4 4. Charlotte 49 16 33 32,7 5. Atlanta 50 13 37 26,0

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Houston 49 31 18 63,3 2. Dallas 49 30 19 61,2 3. Memphis 49 24 25 49,0 4. San Antonio 48 22 26 45,8 5. New Orleans 50 20 30 40,0

Severozápadní divize:

1. Denver 50 34 16 68,0 2. Utah 49 32 17 65,3 3. Oklahoma City 50 30 20 60,0 4. Portland 50 23 27 46,0 5. Minnesota 48 15 33 31,3

Pacificiká divize:

1. LA Lakers 48 37 11 77,1 2. LA Clippers 49 34 15 69,4 3. Phoenix 49 20 29 40,8 4. Sacramento 49 18 31 36,7 5. Golden State 50 11 39 22,0