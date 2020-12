Chicago bez Satoranského zakončilo přípravu velkým obratem

New York - Basketbalisté Chicaga zakončili přípravu před startem NBA vítězstvím na palubovce Oklahoma City 105:103, přestože do poslední čtvrtiny nastupovali s devatenáctibodovým mankem. Český rozehrávač Tomáš Satoranský v sestavě chyběl stejně jako při předchozích dvou výhrách. Podle listu Chicago Tribune neodletěl do Oklahoma City stejně jako další dva hráči zřejmě v souvislosti s výskytem nákazy koronavirem v týmu.

Satoranský si zahrál jen v úvodním přípravném utkání, v němž dal 11 bodů, ale Chicago podlehlo Houstonu. Další tři zápasy vynechal. Kouč Bulls Billy Donovan před generálkou uvedl, že o stavu hráčů, kteří s týmem necestovali na duely do Oklahomy, bude vědět více až po návratu.

"Budeme mít den volna (v sobotu), pak se vrátíme do tréninku a máme ještě další tři dny. Doufám, že ti hráči budou zpět, ale nejsem si stoprocentně jistý," uvedl Donovan. Chicago čeká první soutěží zápas v noci ze středy na čtvrtek od 2:00 SEČ proti Atlantě.

Na páteční výhře nad Thunder se podíleli Lauri Markkanen 22 body a Zach LaVine 20 body. Bulls vstoupí do soutěže ve středu zápasem proti Atlantě.

Ve výborném světle se ukázal před svou druhou sezonou v NBA první hráč loňského draftu Zion Williamson, který 31 body a devíti doskoky přispěl k vítězství New Orleans nad Milwaukee 127:113. Dvacetiletý hráč si loni v přípravě poranil koleno a pak odehrál jen 24 zápasů. Nyní prý výrazně shodil a na hřišti mu to jde k duhu. Milwaukee opět chyběl nejužitečnější hráč uplynulých dvou ročníků Janis Adetokunbo, kterého trápí bolavá záda.

Všechny čtyři zápasy v přípravě vyhráli obhájci titulu Los Angeles Lakers, kteří v pátek zdolali Phoenix 114:113. Anthony Davis dal 35 bodů, LeBron James zaznamenal 20 bodů.