Chevrolet už chystá elektrickou Corvette

Jeden z nejvíce ikonických amerických vozů – Chevrolet Corvette – se už zvolna chystá na svoji elektrickou budoucnost. Potvrdil to prezident automobilky General Motors Mark Reuss, který ovšem nechtěl být zatím konkrétnější.

Dříve, než se zákazníci dočkají plně elektrické verze (podle řady odborných odhadů by se tak mohlo stát kolem roku 2025) přijde na trh elektrifikovaná verze tohoto výkonného sportovního automobilu.

Vůz zřejmě dostane do svého označení dodatek E-Ray. Tento systém pohonu využije spalovací agregát V8 se zdvihovým objemem válců 6,2 litru, který nadále bude roztáčet zadní kola vozu v kombinaci s elektromotorem. Ten, pro změnu, obstará pohon kol na přední nápravě. Souhrnný výkon by měl dosáhnout přibližně 600-650 koňských sil. Díky tomu by se tak tato verze zařadila hned za tu nejsilnější – vloni představenou Z 06.

Ještě mnohem méně oficiálních informací je k dispozici o bateriovém elektromobilu Corvette. Je docela dobře možné, že konstruktéři GM se vydají stejnou cestou jako kolegové od Fordu, kteři vytvořili crossover Ford Mustang Mach-E.

Každopádně bude automobil zkonstruován na základě architektury Ultium vytvořené pro plně elektrické bateriové vozy. Zatím nepotvrzené zprávy mluví o tom, že by se také pro pohon (tedy nejen pro vytápění jako v případě jiných elektromobilů) mohla využít zbytková tepelná energie z akumulátorů. Tato technologie by mohla přinést zvýšení dojezdu o zhruba deset procent.

Autonaelektřinu.cz