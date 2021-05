Chelsea zaútočí na první finále Ligy mistrů po devíti letech

Londýn - Fotbalisté Chelsea se pokusí ve středu dotáhnout nadějně rozehranéalfr semifinále Ligy mistrů s Realem Madrid a postoupit poprvé od roku 2012 do přímé bitvy o nejprestižnější evropskou trofej. Londýnský celek si přivezl z úvodního duelu ze hřiště "Bílého baletu" remízu 1:1 a bude s ním chtít udržet dosavadní čtyřzápasovou neporazitelnost. Oba soupeři se na Stamford Bridge utkají poprvé v historii. Kvůli koronavirovým opatřením se bude hrát bez diváků, utkání začne ve 21:00.

Vítěz si zahraje ve finále v Istanbulu proti lepšímu z dvojice Manchester City – Paris St. Germain. O prvním finalistovi se rozhodne dnes večer, úvodní duel skončil vítězstvím "Citizens" 2:1.

"Blues" se minulé úterý na hřišti Alfreda di Stéfana dostali do vedení už po 14 minutách hry, kdy se trefil Christian Pulisic. Ještě do přestávky však vyrovnal z jediné střely na branku Karim Benzema a trenér Chelsea Thomas Tuchel si po utkání povzdechl, že to byla jediná výraznější šance, kterou jeho tým soupeři povolil. "Do odvety sice není nic hotového, ale po prvním zápase do ní jdeme s pozitivní náladou," uvedl Pulisic na webu soutěže.

Vrátit by se měl obránce Antonio Rüdiger, který kvůli zranění nezasáhl do posledního ligového utkání s Fulhamem. Chelsea ho vyhrála díky dvěma trefám Kaie Havertze 2:0 a drží se v tabulce Premier League na čtvrtém místě. Pod Tuchelem prohrála jen dva z 24 zápasů. Německý trenér drží proti Realu pětizápasovou sérii neporazitelnosti (1 výhra, 4 remízy). Se španělskými týmy neprohrál dokonce ani jeden ze sedmi duelů (3 výhry, 4 remízy).

"Není jednoduché přeskakovat z anglické ligy do Ligy mistrů, ale po vítězství nad Fulhamem se musíme co nejdříve připravit na Real. Jde o semifinále Ligy mistrů a stále v něm není nic rozhodnuto. Bude to bitva a my na ni musíme být nachystaní," řekl brankář Chelsea Édouard Mendy.

Real sice přes anglické týmy postoupil ve vyřazovací části čtyřikrát z posledních pěti evropských střetnutí, nicméně jediný nezdar se datuje k loňskému výpadku s Manchesterem City. Do sestavy španělského velkoklubu se zřejmě bude moci vrátit kapitán Sergio Ramos, chybět však bude Raphaël Varane, Dani Carvajal nebo Lucas Vázquez. Nejistý je start Ferlanda Mendyho.

"Pořád ale žijeme a jdeme do odvety s tím, že ji chceme vyhrát," řekl trenér Zinedine Zidane, jehož tým naposledy ve španělské lize porazil Pamplonu 2:0 a ztrácí na druhém místě na vedoucí Atlético Madrid dva body. "Bílý balet" si může zajistit čtvrtou finálovou účast za posledních šest let, ale první od vítězství v roce 2018. Se 13 triumfy je rekordmanem soutěže.

Zajímavosti před odvetným semifinále Ligy mistrů Chelsea - Real Madrid Výkop: středa 5. května, 21:00. Rozhodčí: Orsato - Giallatini, Preti - Irrati (video, všichni It.). První zápas: 1:1. Bilance (pohárová): 4 2-2-0 5:3. Předpokládané sestavy: Chelsea: É. Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger – Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Mount, Chilwell - Werner, Pulisic. Real: Courtois – Odriozola, Ramos, Militao, Nacho - Modrič, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinícius Júnior. Absence: Kovačič (zranění), Rüdiger (nejistý start) - Vázquez, Carvajal, Varane (všichni zranění), Valverde (nemoc), F. Mendy, Ramos, Marcelo (všichni nejistý start). Nejlepší střelci v soutěži: Giroud (6) – Benzema (6) Zajímavosti: - Oba týmy se na Stamford Bridge utkají poprvé v historii - Chelsea v předchozích 4 pohárových zápasech s Realem neprohrála (2 remízy, 2 porážky) - Chelsea se naposledy dostala do finále Ligy mistrů v roce 2012, Real který je s 13 triumfy rekordmanem soutěže, usiluje o čtvrté finále za posledních šest let, ale první od roku 2018 - Chelsea v evropských pohárech vyhrála jen tři z posledních devíti domácích zápasů (4 remízy, 2 porážky) - Chelsea postoupila v evropských soutěžích v pěti z devíti případů, když v prvním zápase venku remizovala, naposledy však dvakrát vypadla, Real zvládl po domácí remíze postoupit jen dvakrát z devíti případů - Real z posledních tří semifinále Ligy mistrů postoupil, předtím ale vypadl 5x ze 6 případů - Real na hřišti anglických týmů nevyhrál poslední čtyři zápasy, ve vyřazovacích fázích ale postoupil přes anglické celky 4x z posledních pěti případů (vloni vypadl s Manchesterem City) - Real ve čtvrtfinále postoupil přes jiného anglického soupeře Liverpool, Chelsea v osmifinále vyřadila další madridský tým Atlético - Chelsea prohrála jen 2 z posledních 24 soutěžních duelů, Real drží sérii 19 zápasů bez porážky - Chelsea vyhrála v generálce doma nad Fulhamem 2:0, Real porazil stejným poměrem Pamplonu - trenér Chelsea Tuchel ještě v pohárech se španělským soupeřem nikdy neprohrál (3 výhry, 4 remízy), stejně jako v Lize mistrů s Realem (1 výhra, 4 remízy) - hráči Realu Courtois a Hazard působili v Chelsea, její fotbalisté Alonso a Kovačič zase oblékali dres madridského týmu - postupující se ve finále utká s Manchesterem City, nebo s Paris St. Germain