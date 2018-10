Londýn - Fotbalisté Chelsea v devátém kole anglické ligy vybojovali gólem v šesté nastavené minutě remízu 2:2 s Manchesterem United a udrželi neporazitelnost v této sezoně. Trenér Maurizio Sarri jako první kouč Chelsea v historii v úvodních devíti ligových zápasech ve funkci zůstal bez porážky.

Chelsea v zápase vedla, poté co rohový kop využil Rüdiger. Hrdinou Manchesteru United se ale stal Martial. Deset minut po změně stran nejprve úspěšně dorazil Matovu střelu. Brankář De Gea pak skvěle zlikvidoval pokus Kanteho a Martial na druhé straně poslal hosty do vedení. Po brejku dostal hodně prostoru a zamířil přesně k tyči. Dva góly v jednom utkání vstřelil po dvou letech.

Domácí se ale nevzdali a soupeře zamkli ve vápně. V závěru nastavení trefil Luiz tyč, míč se odrazil k Rüdigerovi, který ještě neuspěl, ale Barkley z další dorážky zařídil dělbu bodů.

Jeden z členů realizačního týmu začal gól mohutně slavit před lavičkou United, což rozlítilo trenéra hostů Josého Mourinha a nastala mela. Fanoušci Chelsea popěvky Mourinha vulgárně uráželi. Portugalský kouč při odchodu vztyčil tři prsty jako připomínku fanouškům, že získal s Chelsea tři tituly.

"V poslední době byl Manchester za remízu na Chelsea vždy rád, ale dnes jsem zklamaný, protože jsem hráli opravdu dobře a zasloužili bychom si vyhrát," řekl Mourinho. "My hráli naši hru jen 60 minut. Po inkasovaném gólu jsme jen nakopávali a to není fotbal, jaký chci hrát. Manchester byl pak lepší než my. Takže víc než ztráta bodů mě mrzí hra posledních 30 minut, i když jsme nakonec vyrovnali," uvedl kouč Chelsea Sarri, který se Mourinhovi omluvil za chování realizačního týmu.

Ztrátu Chelsea využil Manchester City a po domácí výhře 5:0 nad Burnley se jí v čele tabulky o dva body vzdálil. Pouze na lavičce Burnley zůstal reprezentační útočník Matěj Vydra.

Watford vyhrál ve Wolverhamptonu 2:0, poté co oba góly vstřelil v rozmezí 58 sekund. Fulham prohrál 2:4 v Cardiffu, ale jeho hráč Ryan Sessegnon se zapsal do historie, jelikož se stal prvním střelcem v Premier League narozeným v roce 2000. Cardif dal alespoň čtyři branky v nejvyšší soutěži poprvé od roku 1961.

Newcastle podlehl Brightonu 0:1 a prohrál i páté domácí utkání v sezoně. Vyrovnal tak rekord soutěže, o který se dělí s Manchesterem United ze sezony 1930/31, Portsmouthem (2009/10) a Boltonem (2011/12). Všechny tři týmy tehdy následně sestoupily.

Výsledky 9. kola anglické fotbalové ligy

Chelsea - Manchester United 2:2 (21. Rüdiger, 90.+6 Barkley - 55. a 73. Martial), Bournemouth - Southampton 0:0, Cardiff - Fulham 4:2 (15. Murphy, 20. Reid, 65. Paterson, 88. Harris - 11. Schürrle, 34. Sessegnon), Manchester City - Burnley 5:0 (17. Agüero, 54. B. Silva, 56. Fernandinho, 83. Mahríz, 90. Sané), Newcastle - Brighton 0:1 (29. Kayal), West Ham United - Tottenham 0:1 (44. Lamela), Wolverhampton - Watford 0:2 (20. Capoue, 21. Pereyra),

18:30 Huddersfield - Liverpool.

Tabulka:

1. Manchester City 9 7 2 0 26:3 23 2. Chelsea 9 6 3 0 20:7 21 3. Tottenham 9 7 0 2 16:7 21 4. Liverpool 8 6 2 0 15:3 20 5. Arsenal 8 6 0 2 19:10 18 6. Bournemouth 9 5 2 2 16:12 17 7. Watford 9 5 1 3 13:12 16 8. Wolverhampton 9 4 3 2 9:8 15 9. Manchester United 9 4 2 3 15:16 14 10. Leicester 8 4 0 4 14:12 12 11. Everton 8 3 3 2 13:12 12 12. Brighton 9 3 2 4 10:13 11 13. Burnley 9 2 2 5 10:17 8 14. Crystal Palace 8 2 1 5 5:9 7 15. West Ham United 9 2 1 6 8:14 7 16. Southampton 9 1 3 5 6:14 6 17. Cardiff 9 1 2 6 8:19 5 18. Fulham 9 1 2 6 11:25 5 19. Huddersfield 8 0 3 5 4:17 3 20. Newcastle 9 0 2 7 6:14 2