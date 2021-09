Chelsea se utká s Juventusem, United čeká v repríze finále EL Villarreal

Praha - Úřadující vítěz fotbalové Ligy mistrů Chelsea se ve středečním 2. kole skupiny představí na hřišti turínského Juventusu. Manchester United si po úvodní prohře 1:2 v Bernu a sobotním nezdaru v anglické lize s Aston Villou (0:1) bude chtít spravit náladu v repríze květnového finále Evropské ligy s Villarrealem, jemuž podlehl v dramatickém penaltovém rozstřelu. Bayern Mnichov čeká ve skupině E Dynamo Kyjev, Barcelona se utká v Lisabonu s Benficou.

Chelsea zahájila skupinu H domácí výhrou 1:0 nad Zenitem Petrohrad, zatímco Juventus triumfoval v Malmö 3:0. Londýnský celek v sobotu doma podlehl v anglické lize Manchesteru City 0:1 a připsal si první soutěžní prohru v sezoně. "Zápas s Juventusem je ideální možnost, jak odpovědět na porážku. Bude to těžké utkání, ale neexistuje lepší způsob, jak se oklepat z prohry, než zdolat jiný dobrý tým," citoval klubový web Chelsea dánského obránce Andrease Christensena.

"Stará dáma" po nepovedeném vstupu do ročníku nenašla přemožitele čtyři soutěžní duely po sobě, z nichž tři vyhrála a pokaždé nastřílela po třech brankách. Proti "Blues" se ale musí obejít bez zraněných útočníků Álvara Moraty a Paula Dybaly.

Hvězdný Portugalec ve službách Manchesteru United Cristiano Ronaldo může proti Villarrealu vytvořit rekord v počtu startů v Lize mistrů. Dosud nastoupil do 177 zápasů a dělí se o první místo s bývalým brankářem Ikerem Casillasem. "Je to o Cristianově dlouhověkosti, udržení formy, profesionalismu a kvalitě," řekl pro web uefa.com trenér "Rudých ďáblů" Ole Gunnar Solskjaer, který do výběru pro zápas zařadil i gólmana reprezentační jednadvacítky Matěje Kováře.

"Žlutá ponorka" v osmi soutěžních duelech v sezoně po základní hrací době neprohrála, v sedmi z nich však uhrála nerozhodný výsledek. Do hlavní fáze Ligy mistrů vstoupila remízou 2:2 s Bergamem, v sobotu ve španělské lize hrála na stadionu Realu bez branek. "Utkání s Realem nás posílí. Znovu se ukázalo, že dokážeme konkurovat nejlepším mužstvům na světě. Musíme se ale neustále zlepšovat," uvedl kouč Unai Emery.

Obhájce německého titulu Bayern Mnichov se proti úřadujícímu ukrajinskému mistrovi Dynamu Kyjev pokusí navázat na triumf 3:0 z Barcelony. Svěřenci trenéra Juliana Nagelsmanna neprohráli ani v jednom z devíti soutěžních duelů v ročníku a posledních osm vyhráli.

"Charakter mužstva je mimořádný. Máme hladové hráče, kteří se chtějí zlepšovat. Momentálně se nám daří, ne ve všech zápasech jsme ale hráli s potřebným přístupem," konstatoval záložník bavorského celku Joshua Kimmich. Jeho spoluhráč Thomas Müller se může stát osmým hráčem, který v Lize mistrů zaznamená 50. trefu.

Barcelona v neděli v La Lize zdolala Levante 3:0 a zvítězila po třech soutěžních utkáních. Benfica Lisabon v úvodu Ligy mistrů remizovala v Kyjevě 0:0. "Uvědomujeme si, že zápas s Benficou je nesmírně důležitý. Musíme hrát důrazně v obraně a být agresivní a disciplinovaní," uvedl asistent trenéra Barcelony Alfred Schreuder.

Po prvním kole je nejvyrovnanější situace ve skupině G, kde všechny čtyři celky mají po bodu. Wolfsburg uhrál na hřišti obhájce francouzského titulu Lille bezbrankovou remízu a nyní hostí Sevillu. Andaluský celek doma remizoval 1:1 se Salcburkem, který přivítá Lille.

Středeční program:

18:45 Bergamo - Young Boys Bern, Petrohrad - Malmö,

21:00 Bayern Mnichov - Dynamo Kyjev, Benfica Lisabon - FC Barcelona, Juventus Turín - Chelsea, Manchester United - Villarreal, Salcburk - Lille, Wolfsburg - FC Sevilla.