Chelsea se pokusí otočit čtvrtfinále LM s Realem, Bayern zase s Villarrealem

Madrid/Mnichov - Úřadující vítěz fotbalové Ligy mistrů Chelsea se v úterním odvetném čtvrtfinále na Santiagu Bernabéu proti Realu Madrid pokusí otočit nepříznivý výsledek 1:3 z úvodního zápasu. Vyřazení bude odvracet i Bayern Mnichov, který minulý týden na hřišti posledního vítěze Evropské ligy Villarrealu prohrál 0:1. Oba duely mají výkop ve 21:00.

O vítězství Realu na Stamford Bridge rozhodl třemi brankami Karim Benzema, který dal hattrick ve druhém utkání Ligy mistrů po sobě. Lídr španělské ligy porazil londýnský celek v evropských pohárech na šestý pokus poprvé. V minulé sezoně "Bílý balet" vypadl s Chelsea v semifinále.

"První utkání jsme kontrolovali a byli jsme nebezpeční v protiútocích. Je to ale teprve poločas. Máme výhodu, v úterý to však bude jiný zápas. Jsou to obhájci," řekl trenér Realu Carlo Ancelotti, který v minulosti Chelsea vedl.

"Při zpětném sledování zápasu jsem spotřeboval ohromné množství čokolády. Nedívalo se na to dobře. Bohužel, a poněkud překvapivě, nám chyběl systém. Obvykle jsme silní v tom, že jasně vidíte, o co se snažíme," uvedl kouč Chelsea Thomas Tuchel, jehož svěřenci zvítězili v sobotu v anglické lize na hřišti Southamptonu 6:0.

Real postoupil ze čtvrtfinále Ligy mistrů devětkrát za sebou, zatímco "Blues" třikrát. Vítěz se v další fázi utká s Manchesterem City, nebo Atléticem Madrid. Duel na hřišti Realu bude pískat Polák Szymon Marciniak, jenž se spolu se svým krajanem u videa Tomaszem Kwiatkowským představil i v březnovém ligovém derby mezi Slavií a Spartou.

Favorizovaný Bayern musí v domácí odvetě s Villarrealem odčinit úvodní prohru. "Zápas je nám šitý na míru. Chceme výsledek obrátit a postoupit do semifinále. Především bude záležet na naší síle. Musíme je dostat pod tlak a vytvořit si velké šance," prohlásil brankář a kapitán Manuel Neuer. "Rozhodně musíme být lepší než v prvním utkání. Stadion se bude otřásat. Předvedeme výkon hodný Bayernu," doplnil záložník Leon Goretzka.

"Žlutá ponorka" je ve čtvrtfinále soutěže teprve potřetí, jejím maximem je semifinále z roku 2006. "Je to historická chvíle, ale ve čtvrtfinále jsme už byli. Teď chceme zažít i skvělou odvetu. Musíme udělat další krok. Abychom je mohli vyřadit, potřebujeme ze sebe dostat ještě víc," konstatoval trenér Unai Emery.

Villarreal nepodlehl německým soupeřům v pohárech pětkrát za sebou a ve vyřazovacích dvojzápasech nad nimi uspěl ve třech ze čtyř případů. Bayern, nebo Villarreal vyzvou v boji o účast ve finále lepšího z dvojice Liverpool - Benfica Lisabon.

Zajímavosti před úterními odvetami čtvrtfinále Ligy mistrů: Real Madrid - Chelsea Výkop: úterý 12. dubna, 21:00. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Kwiatkowski (video, všichni Pol.). První zápas: 3:1. Bilance: 6 1-2-3 6:8. Zajímavosti: - Real minule porazil Chelsea v evropských pohárech na 6. pokus poprvé - v uplynulé sezoně Chelsea vyřadila Real v semifinále a následně ve finále porazila Manchester City 1:0 - Real doma v pohárech prohrál s anglickými soupeři jediný z posledních 9 duelů - Chelsea neprohrála ve Španělsku v pohárech na hřištích tamních týmů 3x po sobě a ve 13 z posledních 14 duelů - pro Real jde o rekordní 37. čtvrtfinále v historii LM/Poháru mistrů evropských zemí - Real postoupil ze čtvrtfinále LM 9x za sebou a ve 13 z posledních 14 případů, přičemž v této fázi vyřadil anglické celky ve všech 4 dvojzápasech - Real po úvodní venkovní výhře postoupil ve vyřazovacích dvojzápasech soutěží UEFA ve 34 z 36 případů - Chelsea zvládla 3 čtvrtfinále LM po sobě a 8 z posledních 9 - Real prošel do čtvrtfinále přes Paris St. Germain, Chelsea vyřadila jiný francouzský celek Lille - vítěz se v semifinále utká s Manchesterem City, nebo Atléticem Madrid - Benzema (Real) v posledních 2 zápasech LM vstřelil hattrick - kouč Realu Ancelotti v minulosti vedl Chelsea - v karetním ohrožení jsou Loftus-Cheek a Rüdiger (oba Chelsea) - polský sudí Marciniak řídil v březnu pražské ligové derby Slavie se Spartou, u videa byl stejně jako nyní jeho krajan Kwiatkowski Bayern Mnichov - Villarreal Výkop: úterý 12. dubna, 21:00. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Irrati (video, It.). První zápas: 0:1. Bilance: 3 2-0-1 5:2. Zajímavosti: - Villarreal minule ve 3. vzájemném zápase v evropských pohárech zdolal Bayern poprvé; ve skupině LM na podzim 2011 mu 2x podlehl (0:2 doma a 1:3 venku) - Bayern v posledních 2 domácích utkáních LM se španělskými soupeři zvítězil s celkovým skóre 7:0 - Villarreal neprohrál v evropských pohárech s německými soupeři 5x po sobě - Villarreal uspěl v evropských pohárech ve vyřazovacích dvojzápasech s německými celky ve 3 ze 4 případů - Bayern je v novodobé historii LM už ve 20. čtvrtfinále, což je rekord - Villarreal hraje třetí čtvrtfinále LM a první od roku 2009, jeho maximem je semifinále z roku 2006 - Bayern si poradil v osmifinále se Salcburkem, úřadující vítěz Evropské ligy Villarreal vyřadil Juventus - vítěz se v semifinále potká s Benfikou Lisabon, nebo Liverpoolem - Bayern doma v LM vyhrál 4x po sobě a ve 12 z posledních 13 duelů - Villarreal zvítězil venku v LM 3x za sebou - v karetním ohrožení jsou Hernández (Bayern) a A. Moreno, Parejo a Rulli (všichni Villarreal)