Chelsea porazila Everton 2:0 a stále drží čtvrté místo

Londýn - Fotbalisté Chelsea zvítězili v dohrávce 27. kola anglické ligy nad Evertonem 2:0 a upevnili si čtvrté místo zajišťující účast v Lize mistrů. Na vlastní branku Bena Godfreye navázal ve druhém poločase proměněnou penaltou Jorginho. Londýnský tým neprohrál od příchodu nového kouče Thomase Tuchela devátý ligový zápas za sebou, potřetí po sobě udržel čisté konto a navýšil svůj náskok na dnešního soupeře na čtyři body. Everton zůstává v neúplné tabulce pátý.

Domácí sice nastoupili do utkání bez svého střelce z posledního vítězného utkání proti Liverpoolu Masona Mounta, který zůstal jen na lavičce náhradníků, přesto šli už po půl hodině hry do vedení. Alonsův prudký centr z levé strany trefil Kai Havertz a jeho pokus nešťastně tečoval do protipohybu brankáře Jordana Pickforda obránce Godfrey. Šlo o 54. vlastní gól Evertonu, který má v této statistice nejhorší bilanci ze všech týmů v Premier League.

Chelsea byla aktivní i po přestávce a hlavní roli měl dál německý záložník Havertz. Jeho branku z 55. minuty sice rozhodčí kvůli hře rukou neuznali, ale o chvíli později si jednadvacetiletý talent naběhl na další přihrávku do pokutového území a po zákroku Pickforda si vynutil odpískání pokutového kopu. Penaltu suverénně proměnil Jorginho.

Everton, který první vzájemné utkání vyhrál v prosinci 1:0, se tentokrát k mnoha šancím nedostal. "Toffees" neuspěli po třech výhrách, Chelsea udržela potřetí po sobě v lize čisté konto.

Anglická fotbalová liga - 27. kolo:

Chelsea - Everton 2:0 (31. vlastní Godfrey, 65. Jorginho z pen.),

21:00 West Ham United - Leeds.

Tabulka:

1. Manchester City 28 20 5 3 56:19 65 2. Manchester United 28 15 9 4 55:32 54 3. Leicester 28 16 5 7 48:32 53 4. Chelsea 28 14 8 6 44:25 50 5. Everton 27 14 4 9 39:35 46 6. Tottenham 27 13 6 8 46:28 45 7. West Ham United 26 13 6 7 40:31 45 8. Liverpool 28 12 7 9 47:36 43 9. Aston Villa 26 12 4 10 38:27 40 10. Arsenal 27 11 5 11 35:28 38 11. Leeds 26 11 2 13 43:44 35 12. Wolverhampton 28 9 8 11 28:37 35 13. Crystal Palace 28 9 7 12 30:47 34 14. Southampton 27 9 6 12 33:44 33 15. Burnley 28 7 9 12 20:36 30 16. Newcastle 27 7 6 14 27:44 27 17. Brighton 27 5 11 11 27:35 26 18. Fulham 28 5 11 12 22:33 26 19. West Bromwich 28 3 9 16 20:56 18 20. Sheffield United 28 4 2 22 16:45 14