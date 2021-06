Chelsea podruhé vyhrála Ligu mistrů, ve finále porazila Manchester City 1:0

Porto - Fotbalisté Chelsea podruhé vyhráli Ligu mistrů. V rozhodujícím utkání v Portu zdolali Manchester City 1:0. Třetí čistě anglické finále v historii soutěže rozhodl v 42. minutě německý záložník Kai Havertz.

"Je to neuvěřitelný pocit. Čekal jsem dlouho a teď jsem to dokázal. Makal jsem 15 let, abych tohle zažil," řekl televizní stanici BT Sport jednadvacetiletý Havertz, kterého Chelsea před sezonou získala z Leverkusenu. "Zaslouží si to. Prožil těžkou sezonu, ale má fantastickou mentalitu. Už teď je hvězdou," uvedl na Havertzovu adresu kapitán Chelsea César Azpilicueta.

Londýnský celek ovládl Ligu mistrů stejně jako v roce 2012, o čtyři roky dříve nestačil na Manchester United. Obě tehdejší finále odchytal Petr Čech, nynější poradce sportovního a technického úseku Chelsea. Úřadující angličtí šampioni "Citizens" ve svém premiérovém finále neuspěli.

"Blues" dovedl k triumfu německý trenér Thomas Tuchel, který v lednu nahradil odvolaného Franka Lamparda. Tuchel je prvním koučem, který se dostal do finále Ligy mistrů ve dvou sezonách po sobě s dvěma kluby. Loni neuspěl s Paris St. Germain proti Bayernu Mnichov. U porážky francouzského celku byl tehdy i současný stoper Chelsea Thiago Silva.

"Hráči byli odhodlaní vyhrát. Chtěli jsme soupeře potrápit. Povzbuzovali jsme hráče, aby byli odvážnější a chodili do nebezpečných protiútoků. Byl to fyzicky náročný zápas. Museli jsme si navzájem pomoct," prohlásil Tuchel.

Finále se kvůli nepříznivé koronavirové situaci v Turecku přesunulo z Istanbulu do Porta, kde přišlo na stadion 14.110 diváků. Loni Liga mistrů vyvrcholila turnajem "Final Eight" rovněž v Portugalsku v Lisabonu bez přítomnosti fanoušků. Istanbul přišel o pořadatelství druhý rok po sobě.

Utkání začalo opatrně. V 10. minutě Werner ve výhodné pozici ve vápně nezakončil. O chvíli později dostal v šestnáctce míč pod nohu a jeho přízemní střelu brankář Ederson snadno zastavil. Německý reprezentant vzápětí napálil boční síť.

Jediná vážná příležitost "Citizens" v úvodním dějství se zrodila v 27. minutě, ale stoper Rüdiger se včas vrhl do Fodenova zakončení zblízka a zblokoval ho. V 39. minutě skončil zápas pro Thiaga Silvu, kterého nahradil Christensen.

Tři minuty před koncem poločasu Chelsea udeřila. Mount našel Havertze, který se odpoutal od Zinčenka, obehrál si vyběhnutého Edersona a zakončil do prázdné branky. Německý reprezentant se ve svém 20. utkání v Lize mistrů radoval z premiérové trefy.

V 56. minutě se kapitán City De Bruyne srazil s Rüdigerem a utkání pro něj skončilo. Chelsea mohla přidat pojistku, jenže střídající Pulisic zakončil ve vápně těsně vedle. Manchester si nedokázal vytvořit výraznější šanci, v nastavení pouze Mahriz z hranice šestnáctky vypálil nad. Fotbalisté City ve třináctém duelu v Lize mistrů v této sezoně poprvé prohráli.

Tuchel jako trenér Mohuče a Dortmundu nedokázal porazit Guardiolu s Bayernem ani v jednom z pěti zápasů, v roli kouče Chelsea ho ale zdolal i ve třetím soutěžním duelu. V dubnu "Blues" vyřadili Manchester City v semifinále Anglického poháru a před třemi týdny ho porazili na jeho hřišti v anglické lize.

Manchester City - Chelsea 0:1 (0:1)

Branka: 42. Havertz. Rozhodčí: Mateu Lahoz - Cebrián Devís, Del Palomar - Hernández (video, všichni Šp.). ŽK: Gündogan, Jesus - Rüdiger. Diváci: 14.110 (omezený počet).

Manchester: Ederson - Walker, Stones, Dias, Zinčenko - B. Silva (64. Fernandinho), Gündogan, Foden - Mahriz, De Bruyne (60. Jesus), Sterling (77. Agüero). Trenér: Guardiola.

Chelsea: Mendy - Azpilicueta, T. Silva (39. Christensen), Rüdiger - James, Jorginho, Kanté, Chilwell - Havertz, Mount (80. Kovačič) - Werner (66. Pulisic). Trenér: Tuchel.