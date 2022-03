Chelsea hájí v odvetě osmifinále LM náskok v Lille, Juventus hostí Villarreal

Lille/Turín - Fotbalová Liga mistrů se ve středu dozví jména posledních dvou čtvrtfinalistů. Obhájce titulu z Chelsea bude na hřišti francouzského mistra Lille hájit vítězství 2:0 z prvního utkání. Juventus Turín se zase pokusí doma porazit Villarreal, s nímž před necelým měsícem remizoval 1:1. Oba zápasy začínají od 21:00.

Úřadující šampioni z Chelsea vyhráli v únoru první duel proti Lille díky brankám Havertze a Pulisice. Po následné invazi ruských vojsk na Ukrajinu však britská vláda zmrazila majiteli londýnského klubu Romanu Abramovičovi majetek a "Blues" tak fungují na základě speciální licence s omezenými možnostmi. Jejich pokračování v této sezoně je navíc nejisté.

"Co ale vím, měli bychom do Lille normálně odcestovat letadlem. Pokud to nepůjde, pojedeme vlakem. Pokud ani vlak nepůjde, pak autobusem. Nebo klidně budu řídit minibus," žertoval trenér Thomas Tuchel po posledním ligovém vítězství nad Newcastlem 1:0.

Chelsea prohrála v tomto ročníku Ligy mistrů jen jeden ze sedmi zápasů a napříč všemi soutěžemi vyhrála posledních 10 z 11 duelů. Proti Lille zvítězila ve všech dosavadních třech kláních.

"V prvním utkání jsme udrželi zaslouženě čisté konto. Nebylo to snadné, protože Lille má silný tým. Bylo to trochu nahoru dolů, ale nikdy jsme je k ničemu velkému nepustili a byli kompaktní," řekl Tuchel, který dříve trénoval konkurenční Paris St. Germain.

Francouzský mistr Lille ale disponuje doma pevnou obranou a před vlastními diváky neinkasoval v pěti posledních zápasech po sobě. "Nikdo nám nemůže zabránit v tom, abychom snili o úspěchu. Bude to těžké, protože je to Chelsea, ale ve fotbale jsme viděli i jinačí výkony," uvedl trenér Lille Jocelyn Gourvennec, jehož tým by v případě obratu, který Liga mistrů neviděla od sezony 2018/19, zaznamenal historický úspěch.

Juventus se pokusí doma s Villarrealem zapomenout na poslední dva osmifinálové nezdary. Poté, co hráči "Staré dámy" vypadli předloni s Lyonem, neuspěli ve stejné fázi ani v minulém roce s Portem. Tým trenéra Massimiliana Allegriho vyhrál dosud v tomto ročníku Ligy mistrů všechny tři domácí zápasy a aktuálně drží napříč všemi soutěžemi sérii dvanácti duelů bez porážky. Doma neprohrál 10 utkání za sebou a osmkrát v nich vyhrál.

"Boj o postup je otevřený. Čelíme silnému soupeři, ale musíme jít za postupem a být připravení i na víc než 120 minut," uvedl Allegri, jemuž budou stále chybět zranění mistři Evropy Leonardo Bonucci a Giorgio Chiellini.

Bez šancí není ani i Villarreal, jenž v Lize mistrů v posledních dvou venkovních zápasech zvítězil a naposledy se mu to povedlo v této sezoně proti italskému Bergamu (3:2). Sedmý tým španělské La Ligy neprohrál sedm z posledních osmi soutěžních duelů a zaútočí na třetí postup do čtvrtfinále LM za sebou.

"Pořád zbývá minimálně dalších devadesát minut a my do nich dáme úplně všechno. Potřebujeme v Turíně zvítězit," dodal trenér španělského celku Unai Emery.

Zajímavosti před odvetnými zápasy osmifinále Ligy mistrů: LOSC Lille - Chelsea FC Výkop: středa 16. března, 21:00. Rozhodčí: Massa - Meli, Alassio - Irrati (video, všichni It.). První zápas: 0:2. Bilance: 3 0-0-3 2:6. Zajímavosti: - francouzský mistr Lille neporazil obhájce trofeje Chelsea v žádném ze tří vzájemných zápasů a pokaždé prohrál - Lille usiluje o první čtvrtfinále LM v historii, v osmifinále soutěže je podruhé, kdy v roce 2007 vypadlo s jiným anglickým soupeřem Manchesterem United; Chelsea je v této fázi pošestnácté a usiluje o 10. účast mezi osmi nejlepšími týmy LM - Lille doma proti anglickým soupeřům v evropských soutěžích vyhrálo 2 ze 7 duelů, 5x tam ale neprohrálo - Lille doma v tomto ročníku LM ještě neinkasovalo, skórovalo ale jen jednou a vyhrálo jeden ze tři duelů; francouzský tým udržel před svými fanoušky čisté konto v posledních 3 ligových zápasech a celkem v nejvyšší soutěži neinkasoval 5x po sobě - Lille neprohrálo 5 z posledních 6 soutěžních zápasů, jedinou porážku utržilo právě s Chelsea v prvním osmifinále LM (0:2) - Lille proti týmům trenéra Tuchela, který před Chelsea trénoval také PSG, vyšlo 4x po sobě střelecky naprázdno (třikrát 0:2, jednou 0:0). - Manko 0:2 od sezony 2018/19 žádný z týmů ve vyřazovací fázi LM neotočil - Chelsea vyhrála posledních 5 pohárových duelů s francouzskými soupeři, venku proti týmům z Ligue 1 neprohrála 3 z posledních 4 utkání - Chelsea prohrála venku v evropských soutěžích jen 2 z posledních 20 zápasů a 13x v nich vyhrála - Chelsea zvítězila v posledních 10 z 11 soutěžních zápasů, vyhrála 4x po sobě a jedinou porážku si připsala ve finále Ligového poháru na penalty s Liverpoolem 10:11 (po základní hrací době 0:0) - brankář Chelsea Mendy udržel v tomto ročníku LM z 6 zápasů 5x čisté konto, jeho spoluhráč Rüdiger může odehrát 50. zápas v soutěžích UEFA - v karetním ohrožení jsou domácí Fonte s Yilmazem a hostující Loftus-Cheek Juventus Turín - Villarreal CF Výkop: středa 16. března, 21:00. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Kwiatkowski (video, všichni Pol.). První zápas: 1:1. Bilance: 1 0-1-0 1:1. Zajímavosti: - oba týmy na sebe narazily při úvodní osmifinálové remíze 1:1 poprvé v evropské historii - Juventus je v osmifinále LM potřinácté v historii, 7x postoupil, ale naposledy dvakrát vypadl; úřadující vítěz Evropské ligy Villarreal je v této fázi potřetí a dosud vždy uspěl - Juventus zvítězil doma proti španělským týmům 8x z posledních 14 zápasů a jen ve 2 duelech tam prohrál - Juventus vyhrál na podzim všechny 3 domácí zápasy v základní skupině v LM - Juventus doma prohrál v evropských pohárech 5x z posledních 49 zápasů, nicméně 4 porážky tam zaznamenal v minulých 17 duelech - Juventus v posledních 4 soutěžních duelech zvítězil a neprohrál v základní hrací době 21 zápasů po sobě - Juventus postoupil v soutěžích UEFA 12x z 15 případů, když v prvním utkání na hřišti soupeře remizoval, naposledy ale neuspěl před třemi lety s Ajaxem (1:1 a 1:2), Villarreal postoupil po domácí remíze 3x z 6 předchozích případů - Villarreal poslední 2 zápasy v LM na hřišti soupeře vyhrál a vstřelil vždy alespoň 3 branky, předtím ale venku v prestižní soutěži uspěl jen 2x z 15 zápasů - Villarreal zvítězil v soutěžích UEFA na hřišti italských soupeřů 2x z 11 zápasů, naposledy ale vyhrál v této sezoně v Bergamu 3:2 - Villarreal neprohrál 7 z posledních 8 soutěžních zápasů - v karetním ohrožení jsou domácí Cuadrado s Rabiotem a hostující G. Moreno, Parejo a Rulli