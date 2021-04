Chcípl PES vyzval restaurace a služby, ať se stanou politickými buňkami

Praha - Vedení politického hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES vyzvalo restaurace a provozovny, aby otevřely jako politické buňky. Na dveře vyvěsí oznámení a lidé se při příchodu budou zapisovat do prezenční listiny. Hnutí rovněž podá žalobu na některé části pandemického zákona a rozhodnutí vlády. Novinářům to řekli předseda hnutí Jakub Olbert a místopředseda Jiří Janeček. Hnutí také oznámilo, že bude pořádat další protestní akce.

Představitelé hnutí vyzvali restauratéry a podnikatele, aby své živnosti otevřeli jako politické buňky. Chcípl PES má podle Janečka 6000 členů. Z toho je 1500 restaurací a z toho 200 registrovaných buněk. "Je to na odvaze každého. Jsou restaurace, které jsou v nájmu a majitelé na ně tlačí, aby se nezapojovali. Tak uvidíme, kolik se jich přidá," řekl.

V praxi by to fungovalo tak, že by si provozovna na dveře dala označení politické buňky. Každý, kdo by přišel, by podepsal prezenční listinu a stal se tak účastníkem politického setkání. "Nedokážeme si představit, že by vláda a policie zasahovala proti politickým buňkám. Jakýkoliv zásah by byl nezákonný. Ostatní strany včetně parlamentních se také mohou věnovat své politické práci. V případě, že bychom se v těchto buňkách nemohli scházet, budeme to považovat za diskriminaci," řekl Janeček.

V zákonu považují za diskriminační zejména tu pasáž, kde jsou vyjmenovány služby, které mohou být omezeny. "Je jich tam asi deset, jedná se o kosmetiku, masáže, kadeřnice. Pokud se ale podíváte do živnostenského listu, jaké služby můžete mít, tak těch jsou stovky. Teď jsme opět vytáhli do zákona část podnikatelů, které uzavíráme. Nechápeme, proč tam nejsou i další," řekl Olbert.

Olbert s Janečem opět kritizovali vládní podmínky návratu části dětí do škol, které považují za nezákonné. Děti musí být testovány a mají rotační docházku, kdy jsou týden doma a týden ve škole. Způsob testování antigenními testy Janeček označil za "pandemické pexeso". Stejně tak se jim nelíbí vládní nařízení zakazující setkávání více než dvou osob, které rovněž považují za nezákonné a protiústavní.

V následujících týdnech chytá hnutí další protesty proti vládním opatřením. Na čarodějnice se uskuteční akce u restaurací Šeberák a pivovaru Malý Janek v Jincích. O den později, 1. května, uspořádá na několika místech májová setkání. V Praze to bude na Petříně u rozhledny. "Je to akce, která by měla nalít trochu pozitivní energie do společnosti," dodal Janeček.

Iniciativa Chcípl PES v minulosti organizovala protestní akce proti vládním opatřením. Vyzvala mimo jiné restaurace a další podniky, aby navzdory nařízením otevřely, a 10. ledna uspořádala na pražském Staroměstském náměstí demonstraci, kam přišly tisíce lidí. V březnu se přeměnila na politické hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES.