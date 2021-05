Chci vyhrát za každou cenu, řekl Dvořák před třetím zápasem v UFC

Praha - S více než dvoutýdenním předstihem dnes odletěl do USA český MMA zápasník David Dvořák, který se 22. května v Las Vegas potřetí v kariéře představí v elitní světové organizaci UFC. Osmadvacetiletý Dvořák bude v muší váhové kategorii proti Raulianu Paivovi z Brazílie hájit sérii patnácti vítězství, naposledy prohrál před devíti lety.

"Nálada je skvělá. Všichni se těšíme, hlavně na teplo, a až budeme mít let za sebou," řekl Dvořák novinářům před odletem. Do USA cestuje s velkým předstihem hlavně proto, že jeden z jeho trenérů Jan Maršálek bude v Arlingtonu nedaleko Dallasu o víkendu boxovat. "Hned poté se přesuneme do Los Angeles, kde mě čeká týden tréninkový kemp a pak autem přejedeme do Las Vegas," popsal jeden ze dvou Čechů se smlouvou v UFC.

V Los Angeles chce už jen ladit formu a kondici. "Žádné velké sparingy mě tam nečekají," řekl Dvořák. Náročnou přípravu absolvoval doma v Česku. "Snažil jsem se zapracovat i na hlavě. Hodně jsme trénovali taekwondo, snažil jsem se zlepšit na zemi a v tomhle si myslím, že jsem se zlepšil. Jedeme tam stoprocentně připravení," podotkl.

Dvořáka čeká třetí zápas v UFC a podruhé se utká s Brazilcem. Při své premiéře loni v březnu porazil na body Bruna Silvu, teď chce uspět proti Paivovi. "Vrací se skoro po roce, takže se nedá moc spoléhat na to, co v předešlých zápasech dělal. Musím si dát pozor hlavně na svůj zápasový plán. Soustředit se na to, abych neudělal stejné chyby, které jsem dříve dělal, a hlavně na sebe. V podstatě mě soupeř nezajímá, je mi jedno, co bude dělat. Soustředím se jen na sebe." řekl zápasník z hradecké All Sports Academy.

Na pohodě mu přidává i skutečnost, že již ví, co jej v elitní organizaci čeká. "Když je tam člověk poprvé, tak je pořád zaskočený, Vždy přijde něco nového a říká si wow, co to je, Teď už jsme klidnější," pousmál se Dvořák. S UFC podepsal smlouvu na čtyři zápasy, takže má jistý ještě jeden duel. "Samozřejmě, že bych chtěl nový kontrakt, ale že bych se kvůli tomu chtěl vyloženě ukázat, to ne. V zápase to v hlavě nemám." uvedl.

Bojovník, jenž se připravuje i pod vedením dalšího předního MMA zápasníka Patrika Kincla, zatím v UFC vyhrál vždy na body. I když by rád zvítězil před limitem, neupíná se k tomu. "Jedeme vyhrát za každou cenu, jakýmkoliv způsobem. Máme jasnou strategii, a pokud soupeř udělá chybu a nechá se ukončit, tak vyhrajeme před limitem," uvedl Dvořák odhodlaně.

Rodák z Hořic se bude v UFC snažit navázat na výkon Jiřího Procházky, který v minulých dnech ohromil fanoušky a lidi v MMA k.o. výhrou nad Američanem Dominickem Reyesem. "Neřekl bych, že mě navnadil, ale je to skvělý úspěch. Člověku to udělá radost a více ho to motivuje. Více se díky tomu těším. Byl to masakr, je to kluk z jiné planety," řekl Dvořák.