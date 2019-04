Praha - Počtvrté za posledních pět sezon si fotbalový záložník Lukáš Masopust zahraje se svým týmem ve finále domácího poháru. K postupové výhře Slavie nad Spartou 3:0 přispěl jednou brankou. Šestadvacetiletý Masopust doufá, že na čtvrtý pokus konečně uspěje. Předchozí tři finále s Jabloncem prohrál.

"Doufám, že to konečně vyhraju. Jsem expert na druhá místa. Hrozně bych ho chtěl vyhrát," řekl Masopust novinářům. V dresu Severočechů se postupně musel v pohárovém finále sklonit před Libercem, Mladou Boleslaví a loni před Slavií. Tentokrát se střetne s Baníkem Ostrava.

Slavia útočí na double, v lize vede o čtyři body před Plzní. "Obojí je ve hře. Bylo by to skvělé, Jsou to naše cíle," uvedl Masopust.

Červenobílí v semifinále na domácím hřišti odvěkého rivala jednoznačně přehráli. "Krutí jsme ke Spartě nebyli, ještě jsme tam toho hodně neproměnili. Dneska jsme hráli fakt dobře," pochvaloval si Masopust.

O deset dnů dříve skončilo ligové derby v Edenu 1:1. "První derby bylo zbytečně agresivní, trpěl tím fotbal. Asi i taková derby jsou. Dneska jsme ukázali lepší stránku derby," těšilo Masopusta. "Hráli jsme agresivně, byli jsme daleko běhavější než v prvním zápase a zaslouženě jsme vyhráli," dodal.

V 51. minutě stanovil konečný výsledek, když ho útočník Van Buren vybídl ke skórování do prázdné branky. "Celou dobu čekal na gólmana, čímž ho chtěl asi zmást. To je Mickův gól, dostal jsem ho na zlatém podnose," ocenil spoluhráče.

Dva góly z prvního poločasu, které vstřelil Souček, se zrodily po standardních situacích. "Hodně jsme se na to připravovali. Když vidíte hlavičkáře, co máme, tak je skoro nemožné z toho nedat gól. Máme fakt skvělé hlavičkáře a Hušby (Hušbauer) nebo Míňa (Miroslav Stoch) to výborně kopou. Je to naše velká zbraň," konstatoval Masopust.

Pohárový výkon je pro Slavii vzpruhou do ligových bojů, kde se její náskok před druhou Plzní výrazně zmenšil. "Takhle se musíme prezentovat dál. Trochu jsme doplatili na ten náročný program, který jsme měli. Lítali jsme na Evropskou ligu. Takové tempo nám v některých zápasech chybělo," prohlásil Masopust.

Zaplněný kalendář si pochvaluje. "Co víc si fotbalista může přát než hrát třikrát do týdne? To je něco úžasného. Každý to pro to děláme, abychom měli takový nabitý program a hráli takové zápasy. Takhle je skvělé hrát, je to nejlepší praxe," řekl rodák z Božejova. "Doma na to trochu trpí, čekáme ještě druhé dítě, takže je to pro paní trošku náročnější. Jsme fotbalisti a pro nás je to to nejkrásnější, když můžeme hrát tolik zápasů," poznamenal Masopust.

V zápasech na očekávanou ratolest nemyslí. "V kabině mi kluci hlídají telefon, kdyby náhodou, ale na hřišti to vždycky vypustím," uzavřel Masopust.