Praha - Přestup, který se táhl několik měsíců, byl dotažen a reprezentační kapitán Bořek Dočkal se může těšit, že po dvou letech opět oblékne dres fotbalistů Sparty. Od chvíle, kdy se mu Letenští ozvali, odmítal ostatní nabídky a čekal, až ho čínský klub Che-nan Ťien-jie uvolní. Nyní chce pomoci Spartě v přerodu a vrátit na Letnou ligový titul.

"Proces rozhodování byl na tom všem to nejjednodušší. Ve chvíli, kdy se Sparta ozvala a já dostal otázku, jestli mám zájem vrátit se, řekl jsem ano. Tím pádem řešit ostatní varianty odpadlo. Byl jsem rozhodnutý, že chci hrát ve Spartě," řekl Dočkal pro klubový web Sparty.

Za poslední dva roky hrál v Číně a za Philadelphii v MLS, a i když se mu herně dařilo, emočně mu něco chybělo. "Těším se, že obléknu dres a budu hrát za klub, na kterém mi záleží. Pro mě bylo nejdůležitější, abych hrál tam, kde budu fotbal prožívat naplno a budu prožívat emoce, které na hřišti chci prožívat, a užíval si to," popsal Dočkal, proč odmítal jiné nabídky.

Jeho příchod jako jednoho z nejlepších českých fotbalistů sebou přináší i očekávání fanoušků a tlak na to, že Spartu pozvedne. A to je právě to, na co se těší. "Zjistil jsem, že tlak a očekávání jsou pro mě nezbytnou součástí, abych fotbal prožíval naplno. Kdybych se chtěl vyhnout tlaku, tak jsem měl možnosti jít jinam, kde bych mohl hrát víc v klidu. Ale jak je někdy tlak lidí a médií nepříjemný, tak to přináší i momenty, které si pak člověk pamatuje do konce života," uvedl.

Během podzimu se mu v roli kapitána povedlo pozvednout i reprezentaci a role lídra se nezříká ani ve Spartě. "Každý jsme nějaký. Spousta hráčů na tom má založenou kariéru. Někdo to má naopak založené tak, že svůj výkon odvádí pro tým na hřišti a v kabině neřekne ani slovo. Jde mi o výsledky a snažím se pro to dělat maximum. S přibývajícím věkem asi člověk cítí odpovědnost, aby všechno fungovalo," dodal.

"Zažil jsem tu jeden titul a rád bych zažil další. Titul ve Spartě je to nejvíc. Můžeme se bavit o návratu do evropských pohárů, ale k tomu je základ získat titul a návrat na pozici číslo jedna v Čechách," přidal.

Zároveň ale upozornil, že nechce spoléhat jen na své jméno, ale že místo na hřišti si musí zasloužit svými výkony. "Od trenéra jsem cítil zájem a bavili jsme se o variantách, ale rozhodně nepřicházím s tím, že mám jisté místo dopředu. Jdu sem jako kdokoli jiný a místo si musím zasloužit," prohlásil.

Dříve míval ve Spartě číslo devět, nyní oblékne desítku, kterou podědil po současném sportovním řediteli Tomášovi Rosickém a Nicolae Stanciuovi.

"Kdyby to bylo na mně, asi bych se k devítce vrátil. Nechtěl jsem ale žádat o číslo, které už někdo nosí. To ve fotbale není dobrý úvod do kabiny," podotkl s připomínkou, že devítku obléká Guélor Kanga. "Kluci za mnou po odchodu Stanciua přišli a řekli mi, že by mi desítku schovali. Já jsem k tomu číslu měl vždycky respekt. Když jsem měl víc voleb, tak jsem po ní většinou nesáhl. V Americe mi ale nedali na výběr. Řekli, že chtějí, abych měl desítku. A řekl jsem si, že když mi to někdo nabízí, že bych se neměl zříkat odpovědnosti a měl to číslo přijmout," dodal Dočkal.