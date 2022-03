Chci být připravený na vše, řekl Procházka před titulovým zápasem v UFC

Praha - Ještě necelé tři měsíce přípravy na vrcholný zápas kariéry má před sebou elitní český MMA zápasník Jiří Procházka, který bude 11. června v Singapuru bojovat s Gloverem Teixeirou z Brazílie o pás šampiona světové organizace UFC v polotěžké váhové kategorii. Jeden ze dvou Čechů se smlouvou v UFC má za sebou třítýdenní tréninkový kemp v USA a teď už se bude připravovat v domácích podmínkách v Brně.

"Jak se zápas blíží, tak cítím, že vše graduje. Nutí mě to makat více a více. Je to velký zápas, ale já ke všem zápasům přistupuju jako k titulovým. Není v tom pro mě extra rozdíl, ale je to velká událost a osobně si to ani pořádně neuvědomuju, jak velký zápas přede mnou stojí. A ani nechci, protože zápasy nerad rozděluji. Do každého jdu na sto procent a teď to nebude jinak," řekl Procházka na dnešní tiskové konferenci v Praze, kde představil vznik nadace BJP Foundation.

Devětadvacetiletý bojovník se totiž rozhodl, že chce pomáhat i ostatním. "Plánovali a připravovali jsme ji dlouhou dobu. Měl jsem potřebu dávat něco nazpět za to, co se mi v kariéře daří. Je to přirozené vyústění všeho, dává mi to smysl," řekl Procházka, jenž se už na Brněnsku řadu let zapojuje do různých charitativních projektů. Nově by vše měla zastřešovat jeho nadace.

V současnosti se ale Procházka naplno soustředí na přípravu na duel s Teixeirou. "Je to ostřílený matador naší váhové kategorie. V UFC už je deset let, měl tam vzestupy, pády a teď v posledních dvou letech vysekal mladé talenty, kteří směřovali k boji o titul a navíc sekl i šampiona Blachowicze, proti němuž neměl mít žádnou šanci. A v zápase ho absolutně přejel. Pro mě osobně je to výzva," uvedl Procházka, jehož v UFC čeká třetí duel. Oba předešlé vyhrál před limitem.

Na Teixeiru se rodák z Hostěradic na Znojemsku připravoval i na kempu v USA, kde s ním byli i trenéři Martin Karaivanov a Jaroslav Hovězák. "Splnilo to přesně roli, kterou mělo. I s tím, jak se odsunul zápas, tak to bylo zaměřeno více na techniku. Teď jsme se vrátili a do konce měsíce trošičku zvolníme, aby to poté mohlo vygradovat. Není možné jít z dlouhodobého hlediska pořád nahoru, někde si musíte povolit, aby tam byl nádech a mohli jsme znovu pokračovat nahoru," vysvětlil Procházka, který trénoval v Phoenixu.

Vedle toho, že si Procházka na Teixeiru chystá speciální "blesky", věnuje se v přípravě hodně i wrestlingu. "Nejen obraně, ale i útoku. Chci být připravený na vše. Ze své vize plně dominovat ve všech zápase neustoupím. Nechci o tom mluvit, ale ukázat to. Tešte se na zápas. Jdu získat titul, nic více," řekl Procházka odhodlaně.