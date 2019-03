Praha - Čeští fotbalisté touží v úterním přípravném duelu proti Brazílii dát zapomenout na debakl 0:5 v Anglii v úvodním kvalifikačním utkání o postup na Euro 2020. "Kanárci" však v sobotu překvapivě remizovali v přípravě s Panamou 1:1, a proto podle stopera Ondřeje Čelůstky si i oni budou chtít spravit chuť.

"Většinou to předurčuje k tomu, že když je výsledek nemastný neslaný, tak ten druhý zápas mančaft zapne na jiné obrátky. Což nevím, jestli je pro nás dobře," řekl novinářům devětadvacetiletý Čelůstka na dnešním srazu s reprezentanty.

"Musíme být aktivnější, přesnější, donutit je k chybám a donutit je i bránit. Víme, proti jaké síle stojíme, ale aby to nebylo jednoznačné. To je jednoznačný úmysl, se kterým do toho zápasu půjdeme," prohlásil devítinásobný reprezentant.

Brazílie se v Praze představí poprvé od roku 1956. "Kdy sem znovu přijede? Je to svátek fotbalu. Myslím si, že se i lidé těší. Chceme určitě udělat lepší výsledek než v Anglii a zvednout i samotnou hru," uvedl Čelůstka.

"Brazilci určitě nedisponují takovou fyzickou silou a vybaveností jak Angličané. O to jsou o něco lepší na míči. Hodně budou chtít držet balon na zemi, možná i hodně obehrávat. Nevím, nakolik se budou chtít tlačit do naší brány, možná budou o trošku méně přímočařejší než Angličané, ale o to víc budou chtít držet balon a hrát," vyjmenoval hráč tureckého Antalyasporu rozdíly mezi soupeři.

"Zítra nás čeká video o Brazílii a jejím způsobu hry. Zápas s Panamou jsem neviděl. Vím, kdo nastoupil. Je to celkem jedno, Brazílie může nominovat 60 hráčů a kvalita bude podobná. Je pravda, že největší hvězdy tady nebudou, ale i tak je kvalita velká," konstatoval Čelůstka, jenž za největší hvězdu v útoku "Kanárků" považuje Firmina.

V Edenu se naopak nepředstaví hvězdný Neymar. "Víme, jak se na hřišti chová, kolikrát je to přes čáru. Mně se to osobně moc nelíbí. Nepatří to tam, nemá to tam co dělat, na mistrovství světa toho bylo hodně. Myslím si, že se sám vyjádřil, že to přepálil," poznamenal bývalý hráč Zlína, Slavie, Palerma, Trabzonsporu, Sunderlandu a Norimberku.

Duel s Anglií stále nevymazal z hlavy. "Momentálně ještě ne, protože přemýšlím nad pár věcmi. Před dvaceti minutami jsme měli hodnocení, takže to člověk má trochu v hlavě, co mohl udělat líp. Věci jsme si rozebrali a řekli jsme si, kde konkrétně byly chyby," řekl Čelůstka.