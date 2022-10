Chceme skupinu ještě víc zamotat, prohlásil kapitán Slovácka Kadlec

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka chtějí podle kapitána Michala Kadlece ještě více zamotat skupinu Evropské konferenční ligy. Tým z Uherského Hradiště je sice v "déčku" poslední, má ale stejně bodů jako jeho čtvrteční soupeř Kolín nad Rýnem a pouze bod ztrácí na druhé Nice. Kadlec si zároveň váží konfrontace s evropskými soupeři, jelikož nevěřil, že by se mu to v dresu Slovácka mohlo povést.

"Jdeme do zápasu s tím, že chceme vyhrát. Chceme uspět před domácím publikem a skupinu ještě víc zamotat. Když už jsme vzali vítězství z Nice, proč v tom nepokračovat a nenavázat na některé pasáže, které jsme doma odehráli. Jak s Partizanem Bělehradem, tak i s Nice to mělo parametry. Oba zápasy mohly skončit jinak, než dopadly. Doufejme, že teď si půjdeme za vítězstvím. Zítra pro něj uděláme všechno," řekl na tiskové konferenci Kadlec, jehož tým doma remizoval s Partizanem 3:3 a Nice podlehl 0:1.

Slovácko se vrátilo do hry o postup díky výhře 2:1 v Nice, přestože prohrávalo. "Do 70. minuty už tomu nikdo moc nevěřil. Vidíte, že ve fotbale je to rychle. Bylo to nádherných závěrečných patnáct dvacet minut, které změnily ráz celé skupiny. Už jsme skoro byli venku, teď to zase máme ve vlastních rukách, když dvakrát vyhrajeme. Je o co hrát. Skupina je vyrovnaná, doma jsme odehráli dobré zápasy. Zatím se nám nepodařilo tady vyhrát. Doufejme, že zítra to změníme. Chceme se poprat o postup do další fáze," uvedl Kadlec.

O soutěžním duelu v dresu Slovácka proti německému soupeři se mu ani nesnilo. "Už jsem to ani nečekal. Kdyby mi někdo řekl, že si tady zahrajeme s bundesligovým celkem, tak možná jedině tak, že bych domluvil přátelák s Leverkusenem. To bylo tak všechno, co jsem si myslel. Že to ale bude na úrovni Konferenční ligy a ještě s Kolínem, kde jsem sice nepůsobil, ale pět let bydlel, když jsem hrál v Leverkusenu, je o to hezčí," prohlásil sedmatřicetiletý stoper.

Cesta do skupiny Evropské konferenční ligy vedla přes jeho bývalé kluby. Díky květnovému vítězství nad Spartou ve finále domácího poháru bylo Slovácko nasazeno do 3. předkola Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul.

"Všechno do sebe zapadá. Už od finále domácího poháru tady se Spartou, pak Fenerbahce a teď Kolín. Je to velký sen, v který jsem ani nedoufal. Ani jsem nevěřil, že to někdy může nastat. Nejenom pro mě, ale i pro kluky a lidi z klubu je srovnání s bundesligovým celkem super věc. Je to jedna z nejlepších lig na světě. Přijedou na náš malý stadion, na který nejsou zvyklý. Pro ně změna. Je to super pro celý region," konstatoval Kadlec.

Kolín prohrál čtyři z posledních pěti soutěžních duelů, o víkendu utrpěl debakl 0:5 v Mohuči. "Když jsme jeli do Nice, tak jsme toho taky moc nevyhráli a říkalo se, že nemáme fazonu. Tyhle zápasy jsou jedinečné. I když se tomu týmu v domácí lize tolik nedaří, chce to zlomit na mezinárodní úrovni. Jsou to jiné zápasy. Naopak je to může nastartovat, což samozřejmě nechceme. Víme, jak se daří Kolínu. Na zítřejší zápas to ale nebude mít tolik vliv," podotkl někdejší reprezentant.

Slovácko naopak v ligové generálce po obratu zdolalo Teplice 2:1. "Pomohlo nám to. Konečně jsme doma vyhráli, to bylo taky důležité. Přidalo nám to sebevědomí a radost před zítřejším zápasem," poznamenal Kadlec.