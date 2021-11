Chceme se rehabilitovat za výsledek i výkon z Haify, řekl trenér Slavie

Praha - Trenér Jindřich Trpišovský věří, že fotbalisté Slavie ve čtvrtečním domácím utkání Evropské konferenční ligy s Maccabi Haifa odčiní porážku 0:1 a nepovedený výkon z úvodního vzájemného duelu před dvěma týdny. Je přesvědčený, že jeho svěřenci tentokrát zahrají proti izraelskému mistrovi mnohem lépe. Za klíčové považuje to, aby Pražané neinkasovali jako první a nemuseli dotahovat.

"Těšíme se hodně, protože hrajeme doma a chtěli bychom odčinit výsledek z Haify a trošku i výkon v obranné fázi, který nebyl dostatečný na utkání evropské úrovně. Na druhé straně bychom chtěli využít šance, které jsme si i tam vytvořili a bohužel neproměnili. Cítíme to tak, že hrajeme doma a chtěli bychom se rehabilitovat jak výsledkově, tak výkonnostně za zápas v Haifě. Máme všichni v hlavě to, že se nám ten zápas nepovedl," řekl při on-line tiskové konferenci Trpišovský.

Jeho svěřenci sice před 14 dny měli více ze hry, ale gólově se prosadil jen soupeř. "Myslím si, že soupeř bude spoléhat na své silné stránky a věci z prvního zápasu. Takže zase budeme čelit soupeři, který bude hrát v hodně zataženém bloku. Bude se spoléhat na to, co ho zdobilo v prvním zápase, což jsou rychlé protiútoky. Mají rychlé, nahoře technické hráče. Budeme za sebou mít tři dny videa z toho zápasu, abychom lépe reagovali. Jsem přesvědčený, že náš výkon bude mnohem lepší a soupeře zatlačíme do defenzivy," věří Trpišovský.

"Může to být hodně podobný zápas. Máme jednu speciální složku toho, jak jsme se v prvním zápase dostali v útočné třetině do hodně situací, které jsme bohužel nevyřešili. Tohle musíme zúročit a zefektivnit. Měli jsme tam pět velice dobrých možností, z nichž jsme mohli skórovat. V Haifě a předtím na Feyenoordu to bylo hodně podobné. Z první situace jsme inkasovali gól a prohrávali jsme, což je pak na evropské scéně hrozně těžké otáčet. Musíme tlačit, hrát ofenzivně, ale nesmíme udělat chybu, po které by soupeř šel do vedení," nabádal Trpišovský.

Je přesvědčen, že tým už neřeší dozvuky vyhecovaného nedělního ligového šlágru s Plzní, která v Edenu dohrávala bez tří vyloučených hráčů. Mezi kluby následovala mediální přestřelka a křídelník Západočechů Jhon Mosquera obvinil slávistického asistenta trenéra Pavla Řeháka z rasistické urážky, což spolupracovník kouče Trpišovského odmítl.

"Myslím si, že už to máme všechno za sebou. Teď je čtvrteční zápas, jiná soutěž. S týmem se připravujeme už jenom na čtvrtek. Jsem rád, že v tom zápase kluci udrželi nervy, byli disciplinovaní a do ničeho se nezapojili. Ten zápas byl po všech stránkách hodně emoční. Doufám, že jsme si to v něm vybrali a po tom čtvrtečním už se budeme bavit jen o tom, že to byl z naší strany dobrý výkon. Že se budou řešit spíš ty fotbalové než nefotbalové věci," uvedl Trpišovský.

Oproti zápasu s Plzní udělá změny v sestavě i vzhledem k tomu, že někteří hráči mají zdravotní potíže. "Kvůli zdravotnímu stavu to teď vypadá na dva hráče, kteří byli v nominaci na utkání s Plzní a taky Kuba Hromada, který není na soupisce pro Evropskou konferenční ligu. Myslím si, že nás určitě doplní ještě jeden z hráčů, který byl dlouhodobě zraněný. Existuje tam ještě šance na jednoho hráče, který nehrál v nedělním zápase. Pevně doufám, že v nominaci bude Tomáš Holeš, i když asi určitě ne od začátku zápasu. Trošku existuje naděje na start Oscara," přiblížil Trpišovský.