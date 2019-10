Chceme se přiblížit utkání s Anglií, řekl kapitán Hušbauer

Praha - Záložník Josef Hušbauer v pondělním přípravném duelu se Severním Irskem podruhé v kariéře povede jako kapitán fotbalovou reprezentaci. Věří, že zápas dopadne mnohem lépe než při jeho premiéře v této roli vloni v září, kdy český celek utrpěl v Rusku vysokou porážku 1:5, což stálo místo předchozího kouče Karla Jarolíma. Hušbauer půjde se spoluhráči do utkání s jasným cílem přiblížit se pátečnímu výkonu proti Anglii, kterou reprezentanti v evropské kvalifikaci nečekaně zdolali 2:1.

"Asi jako pro každého fotbalistu být kapitán své země, to je velká pocta. Já se na to hrozně moc těším a doufám, že to bude vítězné," řekl Hušbauer na tiskové konferenci.

Proti výběru Severního Irska bude jedním z řady hráčů, kteří dostanou od trenéra Jaroslava Šilhavého příležitost poté, co nehráli proti Anglii. "Bude těžké na to navázat, ale určitě uděláme maximum pro to, abychom nezklamali a hráli podobným stylem jako proti Anglii. Náš cíl je jasný - přiblížit se výkonu, jako byl v pátek," uvedl Hušbauer.

"I když to nebude zápas proti Anglii, je to prostě utkání za národní tým. Motivace je vždy stejná - zvládnout to vítězně po dobrém výkonu. Víme, že každý hráč to asi cítí jinak. Když jde proti týmu, jako je Anglie, víc se namotivuje. Je to pak asi spíš individuální, kdo se jak na to navnadí, ale já to beru úplně stejně jako Anglii," dodal devětadvacetiletý slávistický záložník.

Je jedním z pamětníků posledního vzájemného duelu proti Severnímu Irsku v Belfastu, kde reprezentanti předloni prohráli ve světové kvalifikaci 0:2. "Hráli hodně zezadu, hodně na brejky, hodně kompaktně do obrany. Ale myslím, že tady budou hrát jinak. Jelikož je to přátelské utkání, určitě nebudou chtít jen zalézt a bránit. Naopak budou chtít taky napadat a hrát dopředu. Věřím, že by to mohl být dobrý fotbal na obě dvě strany," řekl Hušbauer.

Český celek nedal Severnímu Irsku v posledních čtyřech zápasech gól. "Je vidět, že mají obranu velmi dobrou. Hrají hodně z bloku a je těžké se tam dostat. Pro nás těžký úkol. Ale věřím, že je něčím překvapíme a dáme konečně nějaký ten gól," dodal Hušbauer.