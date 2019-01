Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě, skupina A, utkání ČR - Dánsko. Vlevo hokejista Dánska Jonas Rondbjerg, vpravo Filip Zadina z ČR.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě, skupina A, utkání ČR - Dánsko. Vlevo hokejista Dánska Jonas Rondbjerg, vpravo Filip Zadina z ČR. ČTK/AP/Darryl Dyck

Victoria (Kanada) - Udělat maximum pro postup jsou připravení čeští mladíci, které čeká v noci na čtvrtek boj o postup do semifinále mistrovství světa hráčů do 20 let proti USA. Vítězná parta z Memoriálu Ivana Hlinky 2016 touží zažít v mládežnickém hokeji ještě další úspěch, který by tehdejší historický triumf předčil.

"Hodně se toho namluvilo, že bychom mohli udělat nějaký výsledek, zatím jsme žádný pořádně neudělali. Triumf na Hlinkově memoriálu už je minulost, lidé žijí z přítomnosti. My jim můžeme ukázat, že jsme dobrý ročník. Je to na nás. Aby pořád jen neříkali, že jsme vyhráli 'nějakého' Hlinku. Chceme umřít na ledě pro to, abychom postoupili dál," řekl útočník Filip Zadina.

Američané jsou jedním z hlavních favoritů na zlato, devatenáctiletý kanonýr ale věří, že jsou překážkou k překonání. "Mají silný tým, ale taky mají slabiny. Každý tým je má, každý hráč. Musíme si je přesně rozebrat na mítinku, trenéři nám řeknou, s jakou taktikou na ně půjdeme. Nějaké slabiny určitě mají, připravíme se na ně," ujistil Zadina.

Nápovědou by mohl být i přípravný souboj v Langley před samotným MS s nepříznivým výsledkem 2:6. "Potřebujeme hlavně dobře začít. Když inkasujeme, bude se nám těžko dotahovat. A dohánět proti nim třeba dvoubrankovou ztrátu, to by bylo hodně těžké. Musíme hrát s pukem, neodhazovat ho od sebe, nebát se. Nemít z nich respekt, jsou to taky jenom hráči, i když prostě dobří. Nepřišli si sem jen tak zahrát, je to Amerika, která chce turnaj vyhrát. Ale to my taky," prohlásil odhodlaně Zadina.

Svěřenci kouče Václava Varadi se netajili tím, že by raději vyzvali ve čtvrtfinále výběr USA než Finy. "Máme tady výborné hráče, kteří se jim dovedou dostat pod kůži, umí takhle hrát. Myslím si, že Američané nejsou extrémně psychicky odolní. I toho bychom mohli využít. Ale stejně rozhodnou góly a chyby, kterých musíme udělat míň," odtušil Zadina.

Očekává velký zápas. Už ten přípravný byl vyhrocený. A pardubický rodák tuší, že některé z více než týden starých konfliktů se mohou přenést i do klíčového duelu. "Je to možné. Quinn Hughes tam měl bráchu (Jack Hughes), něco se mu asi stalo a on ho šel pomstít. Já bych to na jeho místě taky udělal," nezastíral Zadina.

"Když budeme ty hráče trefovat a dohrávat, tak se budou vztekat. Nemáme se na co šetřit, je to buď a nebo. Buď poslední zápas nás všech pohromadě, nebo můžeme hrát ještě dva další úžasné zápasy. Musíme být pokorní, makat na sto procent a věřím, že to dopadne dobře. Čtvrtfinále je jiné, tam se může stát cokoli. Je to i o štěstí," doplnil Zadina.

Boje ve skupině tým zvládl, byť jeho výkony nebyly optimální. "Nálada je dobrá. Strávili jsme spolu Silvestr a vyhráli poslední duel ve skupině, což je důležité. Vždycky je to lepší než mít v hlavě, že jsme ho prohráli. Hráli jsme dobře, vyšly nám přesilovky, za což jsme rádi," připomněl Zadina výhru 4:0 nad Dány, kteří budou hájit příslušnost k elitě.

Hráčům prospěly i dny volna. "Hráli jsme čtyři utkání v šesti dnech, což je náročné. Ale o tom hokej je. Mohli jsme si odpočinout, nabrat sílu a být svěží na další zápasy," pochvaloval si Zadina.

Čekaly se od něho góly, zatím ale nedal ani jeden. A větší příspěvek se očekával i od dalších ofenzivních es české sestavy. "Určitě není optimální, abych nedal gól ve čtyřech zápasech. Ale takový je hokej. Šance mám, prostě mi to nelepí, ale nechci se vymlouvat nebo brečet, že nemám štěstí. Aspoň hraju s pukem a snažím se vytvářet šance pro kluky. Už jsem si z AHL zvykl, že góly nedávám každý zápas. Budu trpělivý a věřím, že to tam spadne, když to budeme nejvíc potřebovat," řekl Zadina.