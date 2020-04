Chceme na ledě dominovat, řekl ředitel Sparty Ton

Praha - Hokejisté Sparty touží navázat v příštím extraligovém ročníku na poslední sezonu, kterou zkrátila pandemie koronaviru, a zařadit se mezi hlavní favority na titul. Podle slov sportovního ředitele Pražanů a bývalého vyhlášeného střelce Petra Tona chce Sparta na ledě dominovat, k čemuž má pomoci takřka stejná osa mužstva. Tradiční klub ukončil spolupráci s Kadaní, nově bude kooperovat s jiným prvoligovým klubem Sokolovem.

Zkrácený ročník hodnotil Ton pozitivně. "Dali jsme si před sezonou jasný cíl - bojovat o titul a vrátit se do Ligy mistrů. Ligu mistrů máme, o titul bohužel nebojuje nikdo. V základní části jsme se ale drželi na předních příčkách, měli jsme dobře nakročeno a v play off bychom začínali doma. Tým si opět vydobyl respekt. Podařilo se nám postavit silný kádr, jehož kostra zůstává stejná i do příští sezony. Cíle tak zůstávají nadále vysoké," uvedl Ton v rozhovoru na klubovém webu.

Některé změny přesto nastanou. V obranných řadách již nebudou Kanaďan Jeremie Blain či zkušený Fin Ville Koistinen. Po jediné sezoně opustil Spartu po vzájemné dohodě o ukončení smlouvy Vladimír Růžička, další útočník Jiří Smejkal toužil zkusit štěstí v zahraničí.

"Pokusí se přes Finsko dostat do zámoří. Jirkův sen je hrát v Americe a cítí, že angažmá v zahraničí mu k tomu pomůže. V očích skautů týmů z NHL mají cizí soutěže větší prestiž, přestože se stále dokola ukazuje vyrovnanost těchto lig s tou naší. Hradec Králové to dokázal v Lize mistrů loni, Sparta před třemi lety. Jsme schopní s týmy ze Švédska a Finska hrát vyrovnaný hokej," připomněl Ton.

"Dali jsme si proto za cíl přivést špičkového centra a obránce, který bude nejen dobře bránit, ale stane se také lídrem při přesilovkách. Hned v pátek ráno odhalíme jména prvních dvou posil. Soustředíme se také na vyhledávání mladých talentů," doplnil Ton.

Důraz už Spartě podle jeho názoru neschází. "Tomáš Dvořák udělal velký výkonnostní posun a vůbec se nebojí přitvrdit. V kádru máme i Milana Jurčinu a Honzu Piskáčka, stejně tak i další obránci dokážou hrát tvrdě, když je potřeba. Jsme tým, který chce určovat tempo hry. Nepotřebujeme se bít, chceme dominovat. Nevylučuji ale, že přijde další čistě defenzivní obránce," nastínil Ton.

Kádr potřebuje mít trenérská dvojice Miloslav Hořava, Josef Jandač dostatečně široký, neboť Spartu vedle extraligy a Ligy mistrů čeká navíc také účast na Spenglerově poháru.

"Takový počet zápasů nelze odehrát o třech pětkách a mladých hráčích. Plánujeme postavit čtyři kompletní formace, které budou doplněny pátou z první ligy. Uzavíráme spolupráci s Baníkem Sokolov, kde budou přesně tito hráči od příští sezony nastupovat. Sokolov v roli partnerského klubu nahradí Kadaň, kam jsme naše hráče posílali v minulé sezoně," řekl Ton.

Hostování skončilo brankáři Jakubu Sedláčkovi, který ve Spartě vytvořil dvojici s Matějem Machovským. "Matěj má nadále platnou smlouvu. Rádi bychom dali šanci také Jakubu Neužilovi, který minulou sezonu odchytal v první lize, nebo nadějnému Oldřichu Cichoňovi. V juniorce předváděl neuvěřitelné výkony a byl nejlepším brankářem soutěže. S týmem navíc bude dál trénovat Michal Neuvirth, který se chce stále porvat o možnost pokračovat v kariéře. Rozhodně se k němu nechceme otočit zády. Chceme vidět tyto brankáře v akci, s Jakubem Sedláčkem ale zůstáváme také v kontaktu," přiblížil Ton.

Podobně jako Neuvirth bude usilovat o restart kariéry i útočník Daniel Přibyl, jehož dlouho sužovaly zdravotní potíže. "Opět dostane šanci vybojovat si v týmu místo. Jeho zdravotní stav se velmi zlepšil, ke konci základní části již bylo domluvené, že by se rozehrál v Kadani. Kdyby sezona neskončila tak brzy, možná by týmu i vypomohl v play off," připomněl Ton.

"Spolupráce s ním nám nadále dává velký smysl, rozhodně nedovolíme, aby se k hokeji vrátil v jiném klubu, než je Sparta. Všichni vědí, že než odešel do Ameriky, patřil k nejlepším hráčům v lize. Pokud bude zdravotně v pořádku, plán je takový, že by se rozehrál v Sokolově. A když se bude cítit dobře, připojí se k A-týmu do extraligové sezony," nastínil Ton.

Trenérům bude na střídačce nadále vypomáhat sportovní manažer Jaroslav Hlinka. "Bude v tom pokračovat. Od začátku je naší vizí propojit management s trenérskou lavičkou," konstatoval Ton.

Přípravu zahájí sparťané na přelomu dubna a května. "Trénovat budeme v malých skupinkách za zpřísněných bezpečnostních opatření ve venkovním prostředí. Koronavirus změnil naše plány - do dubna jsme chtěli hrát hokej a bojovat o nejvyšší příčky. Letní příprava proběhne ve standardním režimu, led se bude vyrábět až ve druhé půlce července," řekl Ton.