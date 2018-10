Ankara - Vražda saúdskoarabského opozičního novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu byla předem naplánovaná. V parlamentu to řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který podal podrobný výčet událostí spojovaných s vraždou. Prohlásil také, že diplomatická imunita nemůže být použita jako ochrana k vykonání vraždy.

Podle Turecka se vražda stala 2. října, kdy Chášukdží přišel na konzulát na předem sjednanou schůzku v osobní záležitosti. Novináře od té doby nikdo neviděl. Jeho smrt už přiznal i Rijád. Konkrétní důkazy ale zatím nebyly předloženy.

Erdogan řekl, že novinář byl zabit brutálním způsobem. V případu podle něj figuroval také místní spolupracovník a je třeba, aby jeho identita byla zveřejněna. Turecko bude případ vyšetřovat všemi prostředky.

Turecko viní z vraždy 15 lidí, kteří dorazili do Istanbulu ve třech skupinách, 2. října byli na konzulátu a pak se vrátili do Saúdské Arábie. Erdogan řekl, že jsou mezi 18 osobami, které byly v souvislosti s případem zadrženy v Saúdské Arábii. Prezident se domnívá, že by Saúdská Arábie měla umožnit, aby tito podezřelí byli souzeni v Istanbulu. Prezident také prohlásil, že nepochybuje o upřímnosti saúdského krále Salmána.

Erdogan s ním telefonicky hovořil 14. října a byl vytvořen společný vyšetřovací tým. "Tak mohli naši představitelé vstoupit na konzulát a do konzulovy rezidence. Stěžoval jsem si na konzulův postoj a Rijád ho odvolal," řekl Erdogan.

Turecký prezident pokračoval sdělením, že po 17 dnech Saúdská Arábie uznala, že Chášukdží byl na konzulátu zabit. Při dalším telefonátu Rijád oznámil, že v Saúdské Arábii bylo zadrženo 18 lidí včetně patnáctičlenného komanda.

"Nesmí se zapomínat na to, že saúdský konzulát má diplomatickou imunitu, ale že je také uvnitř našich hranic. Určitě budeme vyšetřovat...Všichni, kdo sehráli nějakou roli, musejí být potrestáni," řekl turecký prezident.

Vyzval Saúdskou Arábii, aby prozradila, kdo dal k vraždě pokyn. "Kde je tělo Džamála Chášukdžího?" ptal se Erdogan. Zmínil se také o dvojníkovi, který byl v novinářových šatech viděn později v ulicích Istanbulu. Turecký tisk ale poukázal na to, že dvojník měl sice brýle a vousy, kterými mohl novináře připomínat, avšak zapomněl si přezout boty a do ulic se vydal v teniskách, zatímco Chášukdží měl, jak je patrné z kamerového záběru, na nohou kožené boty.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes k případu řekl, že Rusko vyslechlo stanovisko Saúdské Arábie, že královská rodina nemá s vraždou nic společného. Ostatní záležitosti jsou podle Peskova věcí vyšetřování.

Západní tajné služby nemají jasno o okolnostech Chášukdžího smrti

Dva týdny po zmizení novináře Džamála Chášukdžího nemají americké ani evropské zpravodajské služby jasný obrázek o roli, kterou mohl při novinářově zavraždění sehrát saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na západní bezpečnostní zdroje. Podle amerických médií kvůli Chášukdžího případu do Turecka v pondělí odcestovala ředitelka americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Gina Haspelová.

Že má bin Salmán, který de facto zemi vládne, rozhodující podíl na Chášukdžího smrti, protože saúdský bezpečnostní aparát ovládá, je podle Reuters přesvědčeno šest činitelů amerických a západoevropských tajných služeb. Konkrétní důkazy ale nemají.

Západní bezpečnostní složky nemají ani zdaleka úplný obrázek o tom, co se v saúdském konzulátu v Istanbulu stalo. Nevědí, jak Chášukdží zemřel, ani kam odvezli jeho tělo. Navzdory široce rozšířené informaci, že existuje zvukový záznam dokládající novinářovo mučení a usmrcení, nikdo ze západních činitelů k údajné nahrávce zatím přístup neměl.

Otázka viny korunního prince je podle Reuters pro západní vlády zásadní. Přesvědčení tajných služeb o bin Salmánově vině se opírá o jeho dominantní roli v saúdské vládě. Je podle nich pochybné, že by o tak důležité akci nevěděl.

Špionážní informace o případných instrukcích, které od bin Salmána saúdské komando dostalo, nejsou ale průkazné. To nastoluje otázku, zda členové komanda měli Chášukdžího zavraždit, nebo ho jen unést a dopravit do Rijádu.

Americký prezident Donald Trump v pondělí v rozhovoru pro list USA Today označil vraždu súdánského novináře za "zpackaný komplot".

Turečtí činitelé podle Reuters dali západním kolegům slovní informaci o důkazech, které nashromáždili v Chášukdžího případu. Informace jsou prý detailní a hodnověrné. Nezávislé zjištění západních tajných služeb spíše podporuje zprávy médií, že novináře v konzulátu zavraždilo komando vyslané ze Saúdské Arábie, uvádí Reuters.