Istanbul - Snoubenka zavražděného novináře Džamála Chášukdžího kritizovala v pondělí v Londýně na vzpomínkové akci postoj Bílého domu v této kauze a zdůraznila, že by vidina peněz neměla zastřít morální hodnoty, informuje turecký list Daily Sabah. Chášukdží 2. října šel na saúdskoarabský konzulát v Istanbulu vyřídit doklady ke svatbě, budovu už ale neopustil. Rijád teprve dva týdny po novinářově zmizení přiznal, že kritik saúdského korunního prince byl zavražděn

Chášukdžího snoubenka Hatice Cengizová v Londýně promluvila na akci, která se konala k uctění památky zabitého novináře. Za vraždu Chášukdžího je podle ní zodpovědná Saúdská Arábie, a proto království musí zveřejnit další podrobnosti o zločinu a předvést viníky před spravedlnost. Zdůraznila, že je velmi vděčná za solidaritu lidí po celém světě, zároveň je ale "zklamaná postoji vedení v mnoha zemích, zejména pak Spojených států". Následně vyzvala amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby nedovolil zastřít pravdu o vraždě Chášukdžího. "Nedopusťme, aby peníze pošpinily naše svědomí a nedělejme kompromisy, pokud jde o morální hodnoty," řekla.

Generální prokurátor Saúdské Arábie dnes v rámci vyšetřování vraždy novináře Chášukdžího navštívil hlavní soud v Istanbulu, kde se podruhé setkal se svým istanbulským protějškem, informuje televizní stanice NTV. Poté navštívil konzulát Saúdské Arábie, píše agentura Reuters. Prokurátor Saúdské Arábie do Istanbulu přiletěl v neděli a se svým istanbulským protějškem jednal již v pondělí.

Chášukdží, který psal pro americký list The Washington Post a byl kritikem saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána, byl zavražděn zřejmě 2. října. Dosud se ale nenašlo tělo a neví se ani, kdo dal k vraždě příkaz. Rijád několikrát změnil svou verzi případu. Nejprve tvrdil, že Chášukdží z úřadu ve zdraví odešel, později ale přiznal, že přišel o život, údajně nešťastnou náhodu při bitce. Nakonec saúdskoarabští představitelé připustili, že šlo o vraždu a dokonce o předem naplánovaný čin, popírají ale, že by k němu dalo pokyn nejvyšší vedení země. Podle Turecka bylo na konzulátu přítomno 15členné komando, které zřejmě novináře zabilo. Jeho členové se vrátili do Saúdské Arábie, která oznámila, že zatkla 18 lidí podezřelých z činu. Ankara od začátku hovoří o vraždě a chce, aby zadržené komando bylo vydáno turecké justici.

Trump se zpočátku k celé kauze vyjadřoval spíše zdrženlivě, později označil zabití novináře za "jednu z nejhorších kamufláží v dějinách". Následně USA oznámily, že odeberou víza některým saúdskoarabským představitelům viněným z účasti na vraždě novináře. Odvetná opatření by nicméně podle Trumpa neměla zahrnovat zrušení prodeje amerických zbraní Rijádu.