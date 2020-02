Charvátová se stala pravým biatlonistou a slaví bronz ve sprintu

Anterselva (Itálie) - Biatlonistka Lucie Charvátová hodila za hlavu všechny negativní myšlenky. Dokázala se soustředit sama na sebe a na mistrovství světa v italské Anterselvě šokovala bronzem ve sprintu.

"Povedlo se mi být pravým biatlonistou, vyhnat z hlavy všechny negativní myšlenky a soustředit se na určitý okamžik, moment a nad ničím nepřemýšlet. Jsem ráda, že se mi to povedlo zrovna dneska, zrovna tady a je to skvělý," zářila v cíli.

Na trati 7,5 kilometru ve vysoké nadmořské výšce měla devatenáctý běžecký čas, ale skvěle zvládla střelnici. Chybovala jen jednou, vstoje vyčistila terče za 22 vteřin a v cíli padla vyčerpáním. Skončila třetí a v sedmadvaceti letech slaví životní úspěch.

Před startem věděla, že závod bude hodně bolet. Vyjela s osmdesátkou na hrudi dávno po všech favoritkách a soustředila se jen na sebe. "Nic jsem necítila. Konečně jsem pochopila, co mám opravdu dělat, soustředit se jen na daný okamžik, co a jak se děje. Když jedu po pravé lyži, tak po ní jedu. Když přijedu na střelnici, tak se soustředit na každou ránu. Necítila jsem proto vůbec nic," řekla Charvátová.

V prvním kole neměla od týmu žádné hlášení, jak je na tom. "To mě trochu zaskočilo a říkala si, že to asi bude blbé," řekla. Po ležce dostala informaci, že jede osmnáctá, nejlépe z těch, které mají jednu chybu. "Tak jsem říkala, že nejedu tak špatně. Další kolo jsem jela s Jessicou (Jislovou) a cítila, jak mě tlačí," řekla Charvátová.

Klíčová byla střelba vstoje. Většina soupeřek chybovala, ale Charvátová mířila přesně a střílela rychle. "Nechápu to, ale když se cítím dobře, tím rychleji střílím. Čím rychleji udělám to, co mám naučené, tak je to pro mě jednodušší," řekla.

Cílem projela třetí a poslala polibek rodičům a babičce do kamer. Ještě musela čekat, jestli nebude rychlejší některá z biatlonistek za ní. "Ptala jsem se, jak to dopadne, a říkali mi - už je to v podstatě jasné," řekla.

Ukrajinka Vita Semerenková sice střílela čistě, ale běžela pomalu. "Strašně jsem doufala, opravdu jsem o tom snila, protože být čtvrtá je nádherné, ale je to bramborová medaile. Jsem ráda, že jsem na tom třetím stupínku, tohle je ten nejkrásnější moment," řekla.

Na start šla dobře naladěná i díky čtvrtečnímu bronzu smíšené štafety. "Jo, to bylo skvělý. Strašně jsem jim fandila, protože smíšené štafety je doména českého biatlonu, tím to všechno začalo," konstatovala Charvátová.

"V sezoně bylo hodně otazníků na český biatlon, jak je to, proč to nejde a tak, a tohle je přesně, co se má ukázat v pravý okamžik. Uspěli nádherně a měla jsem z nich ohromnou radost. Atmosféra v týmu je nádherná, je pohodová a na tom se dá stavět," dodala.