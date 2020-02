Charvátová nebyla po poklesu ve stíhačce zklamaná

Anterselva (Itálie) - Nepovedený stíhací závod nezkazil Lucii Charvátové náladu. Nečekaný bronz ze sprintu na mistrovství světa v Anterselvě stále rozjasňuje mysl české biatlonistce, která dnes po sedmi chybách na střelnici klesla ve stíhacím závodu až na 42. místo.

"Vyvinulo se to v můj neprospěch, každopádně nejsem vůbec zklamaná. O tomhle sport je, v tom je krása biatlonu, že jednou můžete být nahoře a pak dole. Dneska se ukázalo, že střelba byla klíčová," řekla Charvátová novinářům.

Nebyla zdrcená, že se vpředu udržela jen do první střelnice. Nečekaný bronz přebíjí pocity zklamání. "Je to krásný, získat medaili je pro mě něco, o čem jsem ani nesnila. Beru to tak, že ji mám, ale jak jsem říkala, nebude to trvat věčně. Pořád stojím pevně nohama na zemi. Nemusím se loučit s biatlonem, ten sport mě baví a jednou budu moct říct, že jsem si ten sport užila, a budu moct jít dál. Takhle to vidím."

Na startu stíhacího závodu se usmívala. Nezakrývala tím nervozitu, opravdu měla dobrou náladu. "Samotnou mě překvapilo, že nejsem vůbec nervózní. Celý den jsem si krásně užila," řekla. Už při nástřelu ji organizátoři potěšili, když pustili písničky skupiny Boney M. "To mě připomnělo mládí, kdy jsme jezdívali na dovolenou a poslouchali jsme Boney M. Já znám všechny písničky. Měla jsem pohodovou náladu."

Úsměvné je, jak v Jižním Tyrolsku moderátor komolí její příjmení. "Je to těžké. V Itálii na severu jsem Šarvátová a čím víc na jih, tak jsem Čarvátová. Táta závodil v Itálii v orienťáku na běžkách a hlásili ho Románo Čarváto," smála se Charvátová.

Na střelnici chybovala sedmkrát, ale poprvé po špatném nástřelu a poté z přehnané rychlosti. Ani střelbu neovlivnila nervozita. "Čekala bych, že se začnu klepat, ale myslím, že na to všechno, co jsem za ty dva dny prožila, tak jsem celou situaci ustála docela dobře. Takže nelituju, že se mi dnešní závod nepovedl," zopakovala.

Před sebou má na šampionátu ještě dva individuální starty. V úterý pojede vytrvalostní závod. "Nemám jediný dobrý výsledek z dlouhého závodu, možná loni v Kanadě jsem dala dvě trestné minuty, což je moje maximum. Tady se mi trať líbí, sedí mi velmi a na střelnici zkusím být víc precizní," plánovala.

Díky bronzu má navíc jako zatím jediná Češka jistý start v závodu s hromadným startem na závěr šampionátu. "Je to příjemný. Jet masák na mistrovství je ještě vyšší level ze všech masáků, které jsem doteď zažila," těšila se biatlonistka.

Že je bronzovou medailistkou, pociťuje v dějišti šampionátu na každém kroku. Lidé jsou milí a stále přijímá gratulace. Měla radost z blahopřání od Italky Dorothey Wiererové i Norky Tiril Eckhoffové. "I Němky přišly. Překvapuje mě, že mi chodí gratulovat i trenéři z cizích států, a cením si toho a vážím. Je to krásný. Jsem spokojená s tím, co jsem dokázala, a musím tak nějak dál udržet tuhle dobrou náladu," řekla Charvátová.