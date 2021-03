Charvátová byla ve sprintu v Novém Městě desátá, Davidová 11.

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Desáté místo vybojovala biatlonistka Lucie Charvátová v dnešním sprintu Světového poháru v Novém Městě na Moravě a zaznamenala nejlepší výsledek v sezoně. Jedenáctá skončila Markéta Davidová, která rovněž minula jeden terč.

Závod díky nejrychlejšímu běhu vyhrála mistryně světa a vedoucí žena seriálu Norka Tiril Eckhoffová, která navzdory jednomu trestnému kolu nechala o 6,6 sekundy za sebou bezchybnou Němku Denise Herrmannovou. Jako první v historii napříč kategoriemi vyhrála ve Světovém poháru šest sprintů za sebou. Třetí byla Italka Dorothea Wiererová.

Třicetiletá Eckhoffová se znovu přiblížila svému prvnímu triumfu v celkovém hodnocení SP. Náskok před krajankou Marte Olsbuovou Röiselandovou navýšila na 113 bodů.

Bronzová medailistka ze sprintu na loňském MS Charvátová na vítězku ztratila 39,7 sekundy. "Je super, že jsem se zase zlepšila. Vůbec jsem to nečekala. Vstupovala jsem do toho s obavou, protože jsem byla namotivovaná, nabuzená z minulého týdne a jak to tak bývá, já když si myslím, že už to jde, většinou padám rychle na hubu. Tak jsem ráda, že jsem to udržela," řekla Charvátová.

Davidová byla o 3,3 sekundy pomalejší. Rozdíl byl daný rychlostí střelby, na trati dnes měla Davidová zhruba o sedm sekund lepší čas. "Samozřejmě mě ta jedna rána mrzí, ale asi jsem s tím spokojená. Jedničky považuju za ještě relativně dobrý výkon. Běžecky na víc už teď nemám. Snažím se, myslím, že i ty poslední kopce se snažím vyskákat, ale je to, jak to je. Na víc prostě není," uvedla Davidová..

Bodovaly i další dvě české reprezentantky - Jessica Jislová obsadila 31. místo, Eva Puskarčíková byla o dvě příčky za ní. Všechny Češky měly stejnou bilanci nuly v leže a jedné chyby vestoje. S výjimkou Charvátové, která byla nepřesná při druhé ráně, netrefily na stojce hned první terč.

V sobotu jsou na programu stíhací závody. Ženy stejně jako dnes startují v 17:30. Před nimi se ve 14:45 vydají na trať muži. Z českých reprezentantů má nejlepší pozici dvanáctý Michal Krčmář.

Pořadí sprintu žen (7,5 km) v Novém Městě na Moravě:

1. Eckhoffová (Nor.) 18:11,1 (1 tr. okruh), 2. Herrmannová (Něm.) -6,1 (0), 3. Wiererová (It.) -10,5 (0), 4. Preussová (Něm.) -17,3 (1), 5. Džymová (Ukr.) -30,5 (0), 6. Alimbekavová (Běl.) -31,4 (1), 7. E. Öbergová (Švéd.) -36,1 (0), 8. Dunkleeová (USA) -37,2 (0), 9. Schwaigerová (Rak.) -38,1 (0), 10. Charvátová -39,7 (1), 11. Davidová -43,0 (1), ...31. Jislová -1:27,8 (1), 33. Puskarčíková (všechny ČR) -1:28,6 (1).

Průběžné pořadí SP (po 22 z 26 závodů): 1. Eckhoffová 983 b., 2. Röiselandová (Nor.) 870, 3. H. Öbergová (Švéd.) 815, 4. Preussová 755, 5. Wiererová 734, 6. Hauserová 710, ... 10. Davidová 584, 47. Charvátová 118, 60. Puskarčíková 52, 64. Jislová 45.