Charvátová byla před svátky jedenáctá, vládli Eckhoffová a Bö

Le Grand-Bornand (Francie) - Biatlonistka Lucie Charvátová byla na jedenáctém místě nejlepší z českých reprezentantů v závodech s hromadným startem na Světovém poháru ve Francii. V Le Grand-Bornand se přitom dostala do závodu až jako náhradnice. V deštivých podmínkách skončila Eva Kristejn Puskarčíková patnáctá, Markéta Davidová dvaadvacátá a mezi muži byl Michal Krčmář pětadvacátý.

Oba závody vyhráli suverénně norští reprezentanti. Mužům kraloval Johannes Bö a ženám Tiril Ekchoffová, která ve francouzském středisku navázala na triumfy ve sprintu a stíhačce a zkompletovala vítězný hattrick.

Charvátová závod dobře začala a po první střelbě jela desátá, pak sice musela při druhé a třetí položce celkem na tři trestná kola, ale v poslední sérii trefila všech pět terčů. Ze střelnice vyběhla dvanáctá a v posledním kole si o místo polepšila.

"Že jsem závodila, byl bonus, a jak jsem dopadla, to byl dárek k Vánocům," řekla Charvátová v České televizi. "Počasí nám absolutně nepřálo a na startu jsem si říkala, že už se těším, až budu ležet doma na gauči a koukat na pohádky. Závod se povedl díky poslední položce a zvládla jsem běžecky i poslední kolo."

Tři chyby na střelnici udělala i Kristejn Puskarčíková, naopak se nedařilo Davidové, která stejně jako ve stíhačce minula šest terčů.

Ve formě jezdící Ekchoffová se v čele osamostatnila po třetí střelecké položce. Vyhrála skoro o minutu před Italkou Dorotheou Wiererovou, která se díky tomu vrátila do čela Světového poháru. Eckhoffová vyhrála individuální závod v SP počtvrté v řadě a dohromady se štafetou uspěla pětkrát po sobě.

Vedoucí muž SP Johannes Bö si připsal pátý triumf v sezoně. Vedl od startu do cíle. Musel jen na jedno trestné kolo a vyhrál o 42,1 sekundy před domácím Émilienem Jacquelinem. Třetí skončil Johannesův starší bratr Tarjei.

V lednu dá Johannes Bö šanci vyniknout soupeřům, protože bude celý měsíc s manželkou, s níž očekává narození prvního potomka. Vrátí se až na mistrovství světa v italské Anterselvě, které začne 13. února.

Krčmář udělal stejně jako Davidová šest chyb na střelnici, tři trestná kola jel hned po první položce vleže. "Přifoukl vítr, ale nereagoval jsem, protože jsem myslel, že to bude stačit. Moje chyba a poslal jsem závod k šípku," řekl. Po první střelecké položce byl předposlední, ve zbytku závodu si polepšil alespoň na 25. místo.

Světový pohár bude pokračovat od 9. ledna v německém Oberhofu.

SP v biatlonu v Le Grand-Bornand - závody s hromadným startem:

Muži (15 km):

1. J.T. Bö (Nor.) 41:36,3 (1 tr. okruh), 2. Jacquelin (Fr.) -42,1 (1), 3. T. Bö (Nor.) -51,8 (1), 4. Fillon Maillet -1:03,3 (2), 5. M. Fourcade (oba Fr.) -1:05,0 (1), 6. Dale (Nor.) -1:51,9 (2), 7. Peiffer (Něm.) -1:53,9 (2), 8. Eder (Rak.) -2:00,6 (1), 9. Bjöntegaard (Nor.) -2:09,7 (1), 10. Desthieux (Fr.) -2:15,7 (4), ...25. Krčmář (ČR) -4:44,8 (6).

Průběžné pořadí SP (po 7 z 24 závodů): 1. J.T. Bö 374, 2. T. Bö 313, 3. Fillon Maillet 281, 4. M. Fourcade 267, 5. Desthieux 266, 6. Loginov (Rus.) 265, ...21. Krčmář 113, 36. Štvrtecký 48, 42. Moravec 33, 52. Václavík 19, 67. Šlesingr (všichni ČR) 6.

Ženy (12,5 km):

1. Eckhoffová (Nor.) 38:52,8 (2), 2. Wiererová (It.) -1:24,9 (2), 3. Perssonová (Švéd.) -1:25,1 (1), 4. Mäkäräinenová (Fin.) -1:35,6 (4), 5. Herrmannová (Něm.) -1:43,0 (4), 6. Jurlovová-Perchtová (Rus.) -1:43,6 (2), 7. Bescondová (Fr.) -1:45,0 (1), 8. Preussová (Něm.) -1:45,2 (2), 9. Hauserová (Rak.) -1:46,9 (2), 10. Brorssonová (Švéd.) -2:03,8 (2), 11. Charvátová -2:09,2 (3), ...15. Kristejn Puskarčíková -2:28,7 (3), 22. Davidová (všechny ČR) 3:29,9 (6).

Průběžné pořadí SP (po 7 z 24 závodů): 1. Wiererová 304, 2. Eckhoffová 287, 3. Tandrevoldová (Nor.) 282, 4. Braisazová 234, 5. Simonová (obě Fr.) 213, 6. Häckiová (Švýc.) 189, ...9. Davidová 180, 25. Charvátová 110, 26. Kristejn Puskarčíková 109, 44. Jislová (ČR) 40.