Charvátová a Davidová ve stíhačce na první desítku nedosáhly

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Biatlonistka Lucie Charvátová doběhla ve stíhacím závodu Světového poháru v Novém Městě na Moravě na 15. místě, Markéta Davidová o dvě příčky za ní. Podruhé za sebou na Vysočině vyhrála Norka Tiril Eckhoffová, jež uhájila první místo ze sprintu a připsala si desáté vítězství v sezoně.

Českým biatlonistkám pokazila útok na umístění v první desítce poslední střelecká položka. Na ní shodně netrefily tři terče a v pořadí se propadly. Charvátová i Davidová celkem musely na pět trestných okruhů.

Oproti sprintu si Charvátová o dvě příčky polepšila. "Nechci být zklamaná, mohlo to být lepší, ale pro mě tohle nejlepší umístění sezony znamená hodně. Nechci si to úplně vyčítat," řekla Charvátová. Po třech trestných kolech po závěrečné stojce očekávala, že si pohorší víc. "Říkala jsme si, že se zase propadám do pekel výsledkové listiny. Sama jsem byla překvapená, že jsem se udržela na relativně stejné pozici."

Davidová byla ve sprintu dvanáctá, ve stíhačce si tedy pohoršila o pět míst. "Odstřelila jsem si to na poslední položce, no. Ta se úplně nevyvedla," konstatovala a dodala: "Vítr v tom dělal velkou paseku, ale nechtěla bych to svést na vítr. Asi to byla kombinace faktorů, nezvládla jsem to v hlavě a ještě k tomu pomohl vítr."

Propad pořadím potkal i Jessicu Jislovou, která doběhla s pěti chybami na 51. místě. Eva Puskarčíková se netrefila sedmkrát a obsadila 57. příčku.

Čtyřnásobná mistryně světa z Pokljuky Eckhoffová zvítězila přes tři střelecké chyby po stojce s náskokem 24 sekund před Denise Herrmannovou a upevnila si vedení v celkovém pořadí SP. Němka musela jen na jedno trestné kolo a na stupně vítězů se probojovala z desátého místa po sprintu. Třetí skončila další Norka Marte Olsbuová Röiselandová, která nyní v seriálu za krajankou zaostává o 80 bodů.

Po třech dnech volna bude pokračovat Světový pohár předposledním dílem zimy od čtvrtka do neděle znovu v Novém Městě na Moravě. Opět se budou závody kvůli koronaviru konat díky výjimce a bez fanoušků.

Výsledky SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě - stíhací závody: Ženy (10 km): 1. Eckhoffová (Nor.) 27:28,0 (3 trest. okruhy), 2. Herrmannová (Něm.) -24,0 (1), 3. Röiselandová (Nor.) -29,9 (3), 4. Perssonová (Švéd.) -30,9 (1), 5. Preussová (Něm.) -35,8 (2), 6. Džymová (Ukr.) -39,8 (2), 7. Solaová (Běl.) -1:05,8 (4), 8. Bescondová (Fr.) -1:21,7 (1), 9. P. Fialková (SR) -1:26,9 (2), 10. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -1:30,8 (4), ...15. Charvátová -1:53,5 (5), 17. Davidová -2:01,6 (5), 51. Jislová -4:36,0 (5), 57. Puskarčíková (všechny ČR) -5:36,2 (7). Průběžné pořadí SP (po 21 z 26 závodů): 1. Eckoffová 923, 2. Röiselandová 843, 3. H. Öbergová (Švéd.) 798, 4. Preussová 712, 5. Wiererová (It.) 686, 6. Hauserová (Rak.) 682, ...9. Davidová 554, 52. Charvátová 87, 62. Puskarčíková 44, 66. Jislová 35. 16:00 stíhací závod na 12,5 km muži.