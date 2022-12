Charitativní kavárna skautů z Moravských Budějovic se letos otevře podesáté

Moravské Budějovice (Třebíčsko) - Moravskobudějovičtí skauti připravili podesáté předvánoční charitativní kavárnu. Otevřená bude od středy do neděle 18. prosince. Výtěžek z ní spojený s veřejnou sbírkou pomůže nemocným sourozencům. Program výroční kavárny letos zpestří vystoupení kouzelníka nebo prodej obrazů. Poprvé se k akci připojí i skauti z Jaroměřic nad Rokytnou. ČTK to řekla Monika Netíková, která má letošní kavárnu na starosti.

Loni se ve prospěch nemocných dětí podařilo vybrat přes 181.000 korun, byl to za devět let rekord. V obdobnou sumu věří organizátoři i letos. "Moc v to doufáme, že to bude obdobná částka. A třeba se dostaneme i o něco víc, protože od prvního ročníku částka pravidelně stoupala," řekla Netíková.

V kavárnu se pravidelně proměňuje skautská klubovna v Blahoslavově ulici, nabízí asi 35 míst k sezení, často bývá zcela zaplněná, proto je možné si místa předem rezervovat. K dispozici je i oddělený salonek, návštěvu kavárny si v něm užijí i děti místních škol.

Po zkušenosti s lety pandemie covidu-19, kdy nebylo možné kavárny navštěvovat, zachovali skauti i letos možnost rozvozu dezertů lidem domů. Stala se z toho oblíbená forma, jak služby charitativní kavárny využít. Skauti obsluhují asi dvacetikilometrový okruh okolo Moravských Budějovic.

Kromě klubovny skauti zajišťují také prodej punče na moravskobudějovickém náměstí od pátku do neděle. Poprvé se bude punč prodávat i v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde funguje nová skautská skupina. Otevřeno bude mít v sobotu.

Náklady na kavárnu jsou přibližně 10.000 korun. Peníze jsou potřeba zejména na nákup nápojů, deserty pečou doma skauti a jejich rodiny. Na skautech je také obsluha v kavárně. Slouží vždy jeden dospělý a čtyři skauti ve věku 14 až 17 let.

Přímo ve skautské klubovně je možné navštívit charitativní obchod, nabízí šály, čepice, ponožky, drobné šperky i vánoční dekorace. Jsou to dary lidí, kteří tím do sbírky přispívají, výtěžek je součástí výnosu ve prospěch nemocných dětí. Sbírka je otevřená ve spolupráci s městem Moravské Budějovice od 1. do 28. prosince. Přispět do ní mohou lidé i prostřednictvím účtu 315417505/0300. Do sbírky půjde i výtěžek z prodeje obrázků vystavených v moravskobudějovické Besedě.

Snahou skautů je pomáhat nemocným dětem z okolí. Letos vybrali malé sourozence, o které se kvůli nezájmu rodičů starají jejich prarodiče. Obě děti se potýkají se zdravotními problémy. "Terezka má vývojovou vadu řeči, má dyspraxii a celkově se špatně začleňuje a Matýsek má podezření na poruchu autistického spektra," řekla Netíková. Peníze ze sbírky jsou určené na terapii a vybavení relaxačního koutku sneozelen pomůckami.

Provoz kavárny zajišťují členky 4. dívčího oddílu Slunečnice, které s nápadem na akci Coffee to help v roce 2013 přišly.

První ročník vynesl asi 29.000 korun pro nemocného chlapce z Lukova, o rok později fungovala dočasná kavárna ve prospěch trojčat upoutaných na invalidní vozíky. Třetí rok byla sbírka určená na pomoc nemocné holčičce z Třebelovic, která ale zemřela dřív, než mohla rodina peníze v její prospěch všechny použít. Její rodiče pak peníze věnovali dál a pomohli jiným dětem. Loni peníze pomohli chlapci s dětskou mozkovou obrnou.