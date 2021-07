Charita posílá do obcí první vlnu pomoci, zatím více než 50 mil. Kč

Brno - Na účty lidí zasažených tornádem by měla do konce týdne dorazit první vlna finanční pomoci od Diecézní charity Brno. Na základě průzkumu přímo v terénu rozděluje zatím částky od 50.000 do 200.000 korun, výjimečně i 300.000 korun podle míry poškození obydlí a sociální situace. Dnes bylo k podpisu připraveno 263 darovacích smluv v celkové hodnotě 51 milionů korun, oznámila charita v tiskové zprávě.

"Akutní situace na místě je víceméně stabilizována a přichází fáze obnovy. Pro nás to teď znamená doručit první vlnu finanční pomoci lidem co nejrychleji,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

První vlna pomoci přichází na základě dotazníkového šetření v terénu, dnes se podepisovaly smlouvy. "Děláme všechno proto, aby lidé do konce týdne měli finanční prostředky k dispozici, protože si uvědomujeme, že po odklizení sutin už chtějí opravovat domy a znovu budovat své domovy," uvedla Lenka Pospíšilová, která tuto část pomoci koordinuje. Charita plánuje nadále pracovat v terénu a kontaktovat poškozené.

Diecézní charita Brno spolupracuje s Jihomoravským krajem a dalšími organizacemi na nalezení řešení pro poškozené, kteří jsou zároveň v exekuci. "Dary charity jsou určeny na obnovu obydlí a domovů. Naším cílem je ošetřit situaci tak, aby peníze opravdu zůstaly lidem," řekl Haičman.

Diecézní charita Brno upozorňuje na to, že potřeba pomoci bude na místě dlouhodobá. "Sledovat budeme hlavně ohrožené skupiny, jako jsou senioři, matky samoživitelky či lidé s nízkými příjmy," řekl ředitel a dodal, že další finanční pomoc bude následovat.

Ve sbírce charity pro Břeclavsko a Hodonínsko se zatím vybralo téměř čtvrt miliardy. Pracovníci i dobrovolníci charity nadále pomáhají i přímo v oblasti zasažené živelní pohromou. V Hodoníně například poskytují ve spolupráci s městským úřadem potravinovou pomoc. V Moravské Nové Vsi pomáhají s opravami.

Škody po tornádu má asi 1600 domácností, odhaduje Člověk v tísni

Organizace Člověk v tísni odhaduje, že tornádo silně zasáhlo asi 1600 domácností na Břeclavsku a Hodonínsku. Lidé v postižených obcích nadále potřebují stavební materiál, dobrovolníky, ale také psychologickou pomoc. Projevují se u nich traumata po živelní pohromě, uvedl dnes Člověk v tísni v tiskové zprávě.

"Nejprve jsme odhadovali, že tornádo silně poškodilo okolo 1200 domácností. Ukazuje se ale, že to bude o dost vyšší, odhadem jich bude přibližně 1600," řekl Václav Kučera, který řídí pomoc Člověka v tísni v zasažených obcích. Statici zatím určili k demolici více než 180 domů.

Aby byla pomoc co nejefektivnější, zjišťují pracovníci humanitárních organizací, co přesně lidé potřebují. Člověk v tísni mapuje škody v Mikulčicích, Lužicích a v Hodoníně. Mnozí lidé už mají nasmlouvanou rekonstrukci svých domů. Potřebují však nadále stavebniny a pomoc dobrovolníků, kterých ale na místě postupně ubývá.

Během příštího týdne Člověk v tísni začne rozesílat rychlou pomoc 150.000 korun prvním rodinám. V případě, že příjemci pomoci nemají bankovní účet, obdrží dar formou šeku.

Kromě rozsahu hmotných škod zjišťuje Člověk v tísni na místě i psychický stav obyvatel, aby jim mohl následně pomoci psycholog. Právě řešení traumat, které v lidech tornádo zanechalo, se vedle shánění stavebních materiálů a dobrovolníků ukázalo jako nejvíce potřebné.

"Za tu dobu, co tu jsem, pozoruji, že se situace zhoršuje. Lidem postupně všechno dochází a budou potřebovat pomoc psychologů. Pohroma, která je postihla, po sobě vedle rozbořených domů zanechá i traumatické dopady a posttraumatické šoky. Už teď pociťují někteří lidé včetně dětí paniku či úzkost, když se blíží velký mrak, nebo fouká silný vítr," popsal Kučera.

Úředníci zatím přijali 311 žádostí o dotaci na obnovu bydlení

Mobilní tým úředníků Státního fondu podpory investic (SFPI) zatím na jižní Moravě přijal 311 žádostí o dotaci na obnovu bydlení z programu Živel. Téměř 250 žádostí je na opravy rodinných domů, asi padesátka na demolice a 11 na opravy bytových domů spravovaných společenstvími vlastníků jednotek. Na twitteru to dnes oznámila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Dnes je mobilní tým v Moravské Nové Vsi, v úterý opět v Hruškách a Lužicích, doplnila Dostálová. Úředníci přímo v obcích zasažených tornádem pomáhají lidem s vyplněním žádosti a poskytují potřebné informace.

Na rekonstrukci nebo pořízení nového obydlí zničeného tornádem lze získat dotaci až dva miliony korun, případně úvěr. Ministerstvo pro místní rozvoj slibuje rychlé zpracování žádostí. "Zálohy ve výši 500.000 korun na demolici nebo projektovou přípravu však lidé na své účty dostanou ještě před uzavřením dotační smlouvy, a to nejpozději do sedmi dní,“ uvedla už dříve Dostálová.

Extrémní bouře s krupobitím a tornádem zasáhla obce mezi Břeclaví a Hodonínem ve čtvrtek 24. června. Poničila stovky domů, asi 180 jich statici určili k demolici. V obcích nyní intenzivně pracují stavební firmy i dobrovolníci na opravách domů.