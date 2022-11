Charita hledá dárce pro vánoční balíčky určené dětem z Ukrajiny, je jich 370

Ilustrační foto - Děti jdou do školy v ukrajinském městě Irpin, 1. září 2022.

Ilustrační foto - Děti jdou do školy v ukrajinském městě Irpin, 1. září 2022. ČTK/AP/Emilio Morenatti

Olomouc - Olomoucká Arcidiecézní charita (ACHO) vyhlásila tradiční sbírku s názvem Vánoční balíček pro Ukrajinu. Do projektu bylo tentokrát zařazeno 370 dětí ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů, letos jsou v seznamu také děti, které uprchly z východu Ukrajiny, sdělil ČTK mluvčí ACHO Marek Navrátil. Projekt Vánoční balíček pořádá ACHO počtrnácté, každoročně se setkává s velkým ohlasem. V seznamu aktuálně zbývá ještě obdarovat 79 jmen, zjistila ČTK. Za dobu trvání akce bylo tímto způsobem doručeno na Ukrajinu 3779 vánočních dárků.

Děti si na Ukrajině charita předem tipuje, zohledňuje především ty, které pocházejí ze sociálně slabých rodin, dětských domovů, jsou nemocné nebo mají nějaký druh postižení. "Nacházíme děti, pro které to bývá často jediný dárek, který za celý rok od někoho dostanou. Již od roku 2008 každý rok vozíme plné nákladní auto dárků," uvedla koordinátorka ukrajinských projektů Kateřina Biolková. Do akce Vánoční balíček se zapojují každý rok desítky jednotlivců, rodin i organizací z různých koutů České republiky. "Vždy je o akci ze strany dárců velkým zájem. Někteří se ptali již koncem léta," doplnila.

V charitním seznamu si mohou dárci vybrat z dětí, u kterých je vždy uvedeno křestní jméno, věk, výška, velikosti oblečení a jeho osobní vánoční přání. Balíček by měl mít hodnotu maximálně 2000 korun, už i z toho důvodu, aby děti v domovech dostaly dary v podobné hodnotě. "Vzhledem k věku, pohlaví a přáním dětí většinou balíček obsahuje různé hračky, oblečení a obuv, různé školní a výtvarné pomůcky. Vždy by se mělo jednat o nové, nepoužité věci," doplnil mluvčí charity. Dodal, že balíček kvůli převozu přes hranice nesmí obsahovat žádné potraviny, a to ani sladkosti.

Balíček je třeba podle pracovníků ACHO dopravit nejpozději do 23. listopadu na některou z místních charit zapojených do projektu. ACHO následně zajistí jejich přepravu kamionem na Ukrajinu, kde svátky vrcholí 6. a 7. ledna.

ACHO pomáhá na Ukrajině dlouhodobě humanitární pomocí i prostřednictvím studijních fondů. Výrazně pomáhá i po vypuknutí války, nejen sbírkami a humanitární pomocí. V březnu například pomohla evakuovat 28 chlapců z dětského domova v Bortnykách na západě Ukrajiny, děti poté našly zázemí v Loukově na Kroměřížsku.