Charita ČR vybrala pro Ukrajinu 165 milionů Kč a staví bydlení pro uprchlíky

Praha - Charita ČR a její jednotlivé složky poslaly na pomoc Ukrajině, která je rok ve válce vyvolané Ruskem, zhruba 165 milionů korun z veřejné sbírky. Na Ukrajinu charita poslala 11 kamionů s materiální humanitární pomocí, zdravotnické vybavení v hodnotě zhruba 3,5 milionů Kč a nyní zajišťuje ubytování ukrajinským uprchlíkům. Novinářům to řekli zástupci Charity ČR.

„Hned následující den, potom co vypukla před rokem válka na Ukrajině, jsme se sešli s kolegy a vymýšleli jsme, jaká může být naše bezprostřední reakce. Spojili jsme se s našimi zahraničními pobočkami a partnerskými charitami na Ukrajině, v Moldavsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku,“ řekl vedoucí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity ČR Jiří Škvor. „Vyhlásili jsme krátce na to humanitární sbírku a uvolnili jsme peníze z našeho krizového fondu a pustili jsme se hned do pomoci,“ dodal.

Zhruba 3660 lidí z Ukrajiny obdrželo od Charity ČR finanční pomoc k zajištění základních potřeb a zhruba 2000 lidem charita obstarala psychologickou pomoc v rámci terapeutických sezení. Dále charita postavila v Zakarpatí 33 modulárních domků, které mohou poskytnout důstojné bydlení zhruba 120 lidem, a zrekonstruovala pět ubytovacích center pro zhruba 3200 lidí z Ukrajiny.

„Aktuálně se hodně zaměřujeme na budování důstojného bydlení, zrekonstruovali jsme řadu společných ubytovacích zařízení a budujeme modulární domy, které poskytují rodinám soukromí a kvalitu života, která je dostatečná, aby tam mohli působit měsíce i léta,“ řekl Škvor.

Charita ČR dále pomáhá i ukrajinským běžencům na Moldavsku, kde rozdala například 3000 lékárniček nebo vybavila 12 ubytovacích center.

Česká charitní síť působí na Ukrajině dlouhodobě. Pomoc se původně soustředila především na sociální služby, zdravotnictví a vzdělávání, ale také na podporu lidí zasažených konfliktem ve východní části země. Pomoc uprchlíkům v Česku pak nabízejí především lokální charity, které pomáhají zajistit ubytování, potraviny, hygienické potřeby a další nezbytnosti.