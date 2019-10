Chameneí vyzval revoluční gardy k vyvíjení moderních zbraní

Dubaj/Teherán - Nejvyšší íránský duchovní a politický vůdce ajatolláh Alí Chameneí dnes vyzval íránské elitní revoluční gardy k vývoji vyspělejších a moderních zbraní. Jeho výzva zazněla v době sílícího napětí v regionu, napsala agentura Reuters.

"Revoluční gardy by měly mít vyspělé a moderní zbraně. Vaše zbraně by měly být moderní a měly by být vyvinuty doma. Musíte vyvíjet a vyrábět své zbraně," citovala polooficiální agentura Tasním z Chameneího projevu na vojenské univerzitě imáma Husajna v Teheránu.

"Dnes mají gardy mocnou přítomnost uvnitř i vně Íránu. Nepřátelský postoj Ameriky posílil význam gard," prohlásil ajatolláh Chameneí.

Napětí v Perském zálivu prudce vzrostlo poté, co USA, Saúdská Arábie, Británie, Francie a Německo veřejně obvinily Írán z odpovědnosti za útoky na největší světové ropné těžební zařízení v Saúdské Arábii. Teherán popřel své zapojení do útoků v Saúdské Arábii, k nimž se přihlásili jemu blízcí povstalečtí Húsíové z Jemenu.

USA se po zářijovém útoku na tamní ropná zařízení rozhodly vyslat do Saúdské Arábie posily a také dodatečné vojenské vybavení. Pentagon upřesnil, že posily budou čítat 3000 příslušníků a že nasazení souvisí s íránskou hrozbou. USA vyšlou do Saúdské Arábie podle Pentagonu mimo jiné dvě bojové letky, dvě baterie protiraketového systému Patriot a zařízení protiraketového systému THAAD.

Vztahy mezi Spojenými státy a Íránem se výrazně zhoršily poté, co americký prezident Donald Trump loni odstoupil od dohody o íránském jaderném programu a USA proti Íránu obnovily sankce.