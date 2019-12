Chalupa rozhodl o výhře Hradce Králové nad Olomoucí 2:1

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové zdolali ve 24. kole extraligy doma Olomouc 2:1 a vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů. Rozhodl o tom ve 44. minutě útočník Matěj Chalupa. Hanáci prohráli ve vzájemném souboji s Mountfieldem počtvrté za sebou a připsali si třetí porážku z uplynulých čtyř duelů.

Důležitost zápasu, v němž se potkaly týmy s podobným postavením v tabulce bojující o postup do play off, měla vliv na styl hry. První třetina byla opatrná. Větší šance měl Hradec, který se k nim dostal i díky třem přesilovkám. Ani jednu možnost však nevyužil.

V šesté minutě neukázal pohotovost Vincour, jenž i v tomto momentě předvedl, jak se v této sezoně střelecky trápí. O dvě minuty později mohl skórovat Perret, zblízka však nepřehodil beton gólmana Lukáše.

Hosté se do dobrých pozic prakticky nedostávali, ale to se změnilo hned na začátku druhé třetiny. Klimek dostal přihrávku na pravou stranu, bleskově vypálil, jenže domácí gólman Mazanec se dokázal rychle přesunout a zasáhl.

Domácí kontrovali pokusem Perreta a především Šaldovou bombou do tyče ve 32. minutě. Branka z ní nebyla, zato hned na druhé straně přišel úder. Po velmi šikovné přihrávce kapitána Vyrůbalíka se zblízka prosadil Kolouch.

Hradeckým pomohla k vyrovnání přesilovka ve 36. minutě. V ní měl první velkou šanci Šalda, ale Lukáš jeho pokus z voleje zastavil. O chvíli později však již nezasáhl. Červený tečoval nahození Filipa Pavlíka od modré čáry a vyrovnal. Pro vyhlášeného střelce to byla teprve pátá branka v sezoně.

Pár desítek vteřin poté mohl poslat domácí do vedení Klíma, zblízka však Lukáše nepřekonal. To se povedlo až ve třetí části Chalupovi. Ve 44. minutě vystihl přihrávku, vyrazil z obranného pásma mezi statické obránce, ujel jim a únik zakončil šikovně mezi Lukešovy betony. Hradecký útočník tak potrestal velkou chybu hostů.

Mountfield se od té chvíle soustředil na obranu, Olomoučtí se tlačili do útoku. Dvakrát mohl skórovat Klimek, ale nejprve mu Mazanec šikovně puk vypíchnul a podruhé byl hostující útočník příliš blízko na to, aby protlačil puk přes brankářovy chrániče.

Až do konce utkání se hrál velmi urputný hokej, Hradečtí ukazovali, že nový trenér Růžička opravdu změnil jejich styl z velmi útočného na mnohem opatrnější. Olomouc vsadila na dlouhou hru bez brankáře, téměř tříminutovou. K vyrovnání to však nevedlo.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Připravovali jsme se na těžký zápas, protože Olomouc přivezla z venku spoustu bodů a hraje velmi dobře. Navíc šla do vedení a my jsme ještě víc znervózněli. Naštěstí se nám podařilo v přesilovce vyrovnat a z brejku jít do vedení. Především nás ale podržel brankář Marek Mazanec, protože Olomouc si vytvořila spoustu příležitostí. Nebýt jeho, dopadlo by to úplně jinak. Pro náš jsou to hodně cenné tři body."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Myslím, že se celkově hrál vyrovnaný zápas. V první třetině jsme tahali za kratší konec provazu, bylo to i vinou tří vyloučení. Byli jsme nedisciplinovaní, na druhou stranu jsme ta oslabení zahráli poměrně slušně. Ve druhé třetině jsme si vypracovali dost šancí, šli jsme do vedení, ale bohužel jsme v oslabení inkasovali. Ve třetí třetině jsme domácí kromě té jedné chyby k ničemu nepustili, přesto nebereme nic."

Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 36. Červený (F. Pavlík, R. Pavlík), 44. M. Chalupa - 32. Kolouch (Vyrůbalík). Rozhodčí: Hejduk, T. Veselý - Ganger, D. Klouček. Vyloučení: 2:5, navíc Nahodil (Olomouc) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 4007.

Hradec Králové: Mazanec - Linhart, Zámorský, Šalda, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel, R. Pilař - Červený, Rákos, Vincour - M. Chalupa, Cingel, Smoleňák - Perret, Koukal, Jergl - R. Pavlík, Dragoun, Kevin Klíma. Trenéři: V. Růžička st., T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Olomouc: Lukáš - Ondrušek, Jaroměřský, Švrček, Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Valenta - Olesz, Kolouch, Irgl - Klimek, Nahodil, P. Musil - Burian, J. Knotek, V. Tomeček - J. Káňa, Strapáč, Skladaný. Trenéři: Moták a Tomajko.