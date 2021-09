Chaloupka získal pro české kanoisty na MS první slalomářské zlato po 44 letech

Čeští kanoisté zvládli finále, v němž závodníci hodně chybovali, jako jediní bez trestného dotyku branky. Bronzový medailista z loňského ME Chaloupka zajel na rozdíl od semifinále čistě, domácího favorita Alexandera Slafkovského porazil o 15 setin sekundy a postaral se o první medaili českého kanoisty na MS od bronzu Stanislava Ježka 2006 v Praze. Třetí skončil Němec Franz Anton.

Když se Chaloupkovi houpala zlatá medaile na krku, pořád nemohl triumfu uvěřit. "Přiznám se, že jsem to ještě nevstřebal a ještě to nějakou chvilku bude trvat, ale je to nádherný pocit," řekl novinářům.

V semifinále jel rychle, ale obával se, aby ho čtyři trestné sekundy v závěru nepřipravily o postup. Kritickou pasáž od skoku Niagara a následné dvacáté protivodné branky do cíle v pauze hodně rozebírali. "Fakt jsme ji s trenérem nakoukali. Řekl mi, co tam mám udělat. Možná jsem tam zvolil víc konzervativní strategii, ale ukázala se jako dobrá. Spousta lidí tam přišla o medaili a já tam udržel čistotu," líčil třiadvacetiletý kanoista, jehož největším úspěchem byla dosud bronzová medaile z loňského ME. Tam ale byla kvůli covidovým opatřením menší konkurence.

Když projel cílem, vedl, ale na startu bylo ještě pět lodí. "Věděl jsem, že můj čas je asi o dvě a půl vteřiny pomalejší než v semifinále. Měl jsem radost, že jsem udržel čistou jízdu, ale vůbec jsem nečekal, že budu mít medaili," uznal. Když se postupně další a další z favoritů dostávali za něj, chytal se v cíli za hlavu. "Všichni lidi, co tam byli, patří k legendám našeho sportu. Víceméně každý tam byl mistr světa, takže jsem slavil. Sice jsem za ně smutný, ale takoví lidi dojeli za mnou. Mohlo to vypadat vtipně, ale cítil jsem to tak," podivoval se ještě po ceremoniálu.

Světový titul mu zároveň zajistil místo v reprezentaci pro příští rok. "To už na mě volali, když jsem měl bronz jistý. To je samozřejmě příjemné, protože ta nominace je asi psychicky nejnáročnější víkend v roce," ocenil. Zároveň by si ale rád zvýšil odolnost před sezonou 2023, která už bude klíčová pro nominaci na OH 2024 v Paříži. "Každá nominace vás trochu zocelí, takže sice jsem na jednu stranu rád, ale klidně bych si tu nominaci dal, protože vás to zase posune dál," dodal.

Devatenáctiletá Gabriela Satková, která jela v Bratislavě o medaile jako jediná z českých reprezentantek, předvedla stejně jako v semifinále čistou jízdu. Loňskou mistryni Evropy o ještě lepší umístění připravilo zaváhání v posledních brankách. "Byla jsem už lehce unavená a nedávala jsem si úplně pozor na nájezdy. Potom jsem tam musela točit erku v jedné bráně, kterou jsem chtěla jet napřímo," popisovala.

Ze třetího místa a bronzové medaile byla nadšená. "Je to úplně nejlepší pocit. Já nemůžu uvěřit, že to patří mně a že ji můžu mít na krku. Já popravdě ani nechci ji sundat, protože tohle je pro mě neuvěřitelný zážitek a taky úspěch. Takže asi s ní dneska budu i spát," poznamenala Satková.

Výbornou formu v Bratislavě potvrdila Elena Apelová. Německá závodnice navzdory dvousekundové penalizaci vybojovala titul a ještě tak vylepšila svůj výkon ze soboty, kdy získala stříbro na kajaku. Druhá dnes skončila stejně jako na olympijských hrách v Tokiu Britka Mallory Franklinová.

V semifinále na šampionátu v Bratislavě ztroskotaly čerstvá vítězka Světového poháru Tereza Fišerová i všestranná Martina Satková, která na MS kombinuje slalom a sjezd. Mezi muži se do finále nevešel Vojtěch Heger, který doplatil na padesátisekundovou penalizaci na dvacáté brance.

Mistrovství světa ve vodním slalomu v Bratislavě:

Muži, C1: 1. Chaloupka (ČR) 92,02 (0 trest. sekund), 2. Slafkovský (SR) -0,15 (2), 3. Anton (Něm.) -2,08 (2), ...7. Rohan -7,13 (0), v semifinále 25. Heger (oba ČR).

Ženy, C1: 1. Apelová (Něm.) 99,03 (2), 2. Franklinová (Brit.) -0,31 (0), 3. G. Satková -3,47 (0), ...v semifinále 12. M. Satková, 13. Fišerová (všechny ČR).

Od 17:29 extrémní slalom ženy - finále, od 17:35 extrémní slalom muži - finále.