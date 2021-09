Chaloupka získal pro české kanoisty na MS první slalomářské zlato po 44 letech

Čeští kanoisté zvládli finále, v němž závodníci hodně chybovali, jako jediní bez trestného dotyku branky. Bronzový medailista z loňského ME Chaloupka zajel na rozdíl od semifinále čistě, domácího favorita Alexandera Slafkovského porazil o 15 setin sekundy a postaral se o první medaili českého kanoisty na MS od bronzu Stanislava Ježka 2006 v Praze. Třetí skončil Němec Franz Anton.

Když se Chaloupkovi houpala zlatá medaile na krku, pořád nemohl triumfu uvěřit. "Přiznám se, že jsem to ještě nevstřebal a ještě to nějakou chvilku bude trvat, ale je to nádherný pocit," řekl novinářům.

Devatenáctiletá Gabriela Satková, která jela v Bratislavě o medaile jako jediná z českých reprezentantek, předvedla stejně jako v semifinále čistou jízdu. Loňskou mistryni Evropy o ještě lepší umístění připravilo zaváhání v posledních brankách. "Byla jsem už lehce unavená a nedávala jsem si úplně pozor na nájezdy. Potom jsem tam musela točit erku v jedné bráně, kterou jsem chtěla jet napřímo," popisovala.

Ze třetího místa a bronzové medaile byla nadšená. "Je to úplně nejlepší pocit. Já nemůžu uvěřit, že to patří mně a že ji můžu mít na krku. Já popravdě ani nechci ji sundat, protože tohle je pro mě neuvěřitelný zážitek a taky úspěch. Takže asi s ní dneska budu i spát," poznamenala Satková.

Výbornou formu v Bratislavě potvrdila Elena Apelová. Německá závodnice navzdory dvousekundové penalizaci vybojovala titul a ještě tak vylepšila svůj výkon ze soboty, kdy získala stříbro na kajaku. Druhá dnes skončila stejně jako na olympijských hrách v Tokiu Britka Mallory Franklinová.

V semifinále na šampionátu v Bratislavě ztroskotaly čerstvá vítězka Světového poháru Tereza Fišerová i všestranná Martina Satková, která na MS kombinuje slalom a sjezd. Mezi muži se do finále nevešel Vojtěch Heger, který doplatil na padesátisekundovou penalizaci na dvacáté brance.

Mistrovství světa ve vodním slalomu v Bratislavě:

Muži, C1: 1. Chaloupka (ČR) 92,02 (0 trest. sekund), 2. Slafkovský (SR) -0,15 (2), 3. Anton (Něm.) -2,08 (2), ...7. Rohan -7,13 (0), v semifinále 25. Heger (oba ČR).

Ženy, C1: 1. Apelová (Něm.) 99,03 (2), 2. Franklinová (Brit.) -0,31 (0), 3. G. Satková -3,47 (0), ...v semifinále 12. M. Satková, 13. Fišerová (všechny ČR).

Od 17:29 extrémní slalom ženy - finále, od 17:35 extrémní slalom muži - finále.