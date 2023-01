Chačanov je po skreči Kordy v semifinále Australian Open, může vyzvat Lehečku

Melbourne - Pokud dnes český tenista Jiří Lehečka porazí Stefanose Tsitsipase, vyzve v semifinále Australian Open Rusa Karena Chačanova. Šestadvacetiletý rodák z Moskvy postoupil mezi čtyři nejlepší hráče turnaje po skreči Sebastiana Kordy. Američan s českými kořeny vzdal duel za stavu 7:6, 6:3, 3:0 pro soupeře kvůli zraněnému zápěstí.

Mezi ženami se stala první semifinalistkou Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Vítězka loňského Wimbledonu porazila v Melbourne za hodinu a 21 minut Lotyšku Jelenu Ostapenkovou 6:2, 6:4. V boji o finále se utká s Američankou Jessicou Pegulaovou, nebo Běloruskou Viktorií Azarenkovou.

Dvaadvacetiletý Korda, jehož otec Petr grandslam v Melbourne v českých barvách vyhrál v roce 1998, ztratil vyrovnanou úvodní sadu ve zkrácené hře. V ní si Chačanov vypracoval náskok 6:3 a proměnil třetí setbol.

Ve druhém setu si oba hráči drželi servis do stavu 3:3. Poté však Korda, jenž si po pátém gamu nechal zatejpovat zápěstí, nezískal už ani game a po ztrátě dalších tří her ve třetí sadě duel vzdal. Svěřenec trenéra Radka Štěpánka si i tak posunul v Melbourne postupem do čtvrtfinále grandslamové maximum.

Třiadvacetiletá Rybakinová, která vyřadila v osmifinále světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou, vyhrála na turnaji počtvrté bez ztráty setu. Proti nasazené sedmnáctce Ostapenkové nasbírala 11 es a 24 vítězných míčků. Rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán se probojovala do grandslamového semifinále podruhé, na Australian Open vylepšila dosavadní maximum.

Grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 76,5 milionu australských dolarů): Muži: Dvouhra - čtvrffinále: Chačanov (18-Rus.) - Korda (29-USA) 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 skreč. Ženy: Dvouhra - čtvrtfinále: Rybakinová (22-Kaz.) - Ostapenková (17-Lot.) 6:2, 6:4. Junioři: Dvouhra - 2. kolo: Filip (ČR) - Zimnoch (Ukr.) 6:3, 6:3, Tjukajev (Rus.) - Mrva (9-ČR) 6:3, 6:4.