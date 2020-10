ČFTA oznámí, jaký český film pošle do boje o Oscara

Praha - Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) dnes oznámí, jaký film bude letos reprezentovat Českou republiku v boji o filmovou cenu Oscar v kategorii neanglicky mluvený film. Do širšího výběru pro tuto kategorii se loni v prosinci dostal i snímek Nabarvené ptáče českého režiséra Václava Marhoula, který ale do užší nominace nepostoupil. Slavnostní ceremoniál v pořadí 93. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd se uskuteční 25. dubna 2021 v Los Angeles.

Akademici v letošním roce vybírali z deseti českých hraných a dokumentárních filmů, přihlášených jejich producenty. Hlasování probíhalo od 1. do 11. října 2020. Za největší favority hlasování jsou filmovými odborník považovány snímky Havel režiséra Slávka Horáka, Šarlatán režisérky Agnieszky Hollandové a Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámy.

Dosud se podařilo cenu za nejlepší cizojazyčný film získat dvěma československým a jednomu českému filmu. V roce 1965 to byl Obchod na korze Jána Kádára a Elmara Klose, roku 1967 zvítězily Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka. Šest dalších filmů získalo nominace: Lásky jedné plavovlásky Miloše Formana v roce 1966 a Hoří má panenko téhož režiséra o dva roky později. Po druhé šel do boje o Oskara Jiří Menzel roku 1986 s filmem Vesničko má středisková, naopak svoji první nominaci získal Jan Svěrák za Obecnou školu v roce 1991. Roku 2000 vyjel do Los Angeles Jan Hřebejk s nominovaným filmem Musíme si pomáhat a roku 2003 zaujaly akademiky Želary Ondřeje Trojana.