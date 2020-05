ČEZ zvýšil v prvním čtvrtletí zisk, mírně snížil celoroční výhled

Celoroční hodnoty ve vývoji od roku 2000 do roku 2019, údaje za I. čtvrtletí od roku 2007 do roku 2020

Praha - Energetické společnosti ČEZ stoupl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 43 procent na 14,2 miliardy korun, provozní výnosy vzrostly o desetinu na 57 miliard Kč. Oznámila to dnes firma. Výrazné zvýšení zisku bylo podle ní způsobeno hlavně růstem cen elektřiny na velkoobchodních trzích v Německu a dodatečnými zisky z obchodování s komoditami. Výsledky překonaly odhady analytiků, mírně negativní zprávou je podle nich pouze snížený výhled zisku na letošní rok.

ČEZ dnes snížil svůj cíl letošního provozního zisku EBITDA z 63 až 65 miliard korun na 61 až 64 miliard korun a na úrovni upraveného čistého zisku z 21 až 23 miliard korun na 19 až 22 miliard korun. "Předpokládáme, že pandemie covidu-19 ovlivní Skupinu ČEZ pouze dočasně a v omezené míře," uvedl dnes generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. "Celoroční zisk předpokládáme nyní pouze o jednu až dvě miliardy korun nižší, než jsme předpokládali před vypuknutím pandemie ve světě," sdělil finanční ředitel firmy Martin Novák.

V rozhovoru s ČTK Novák uvedl, že ČEZ stále počítá s tím, že do konce letošního roku prodá převážnou část svých rumunských aktiv. Plán podle něj platí navzdory tomu, že v Rumunsku byl během pandemie covidu-19 vyhlášen nouzový stav, během něhož tamní vláda pozastavila převody většinových podílů ve společnostech národního energetického systému. "V prodejním procesu ale pokračovat lze," řekl dnes ČTK Novák. Místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani v polovině března uvedl, že z 19 nezávazných nabídek vybrala společnost do dalšího kola devět.

Podle Nováka chce ČEZ i přes dopady pandemie koronaviru dále pokračovat v přechodu od uhlí k bezemisním zdrojům. Firma dnes sdělila, že odstavila meziročně 500 megawattů (MW) uhelných bloků - dva bloky v Ledvicích o výkonu 220 MW, blok elektrárny Dětmarovice s výkonem 200 MW a výrobní bloky ve Vítkovicích o výkonu téměř 80 MW. Novák dnes uvedl, že ještě letos bude následovat 440 MW odstavených v elektrárně Prunéřov, kde firma vypne starší z tamních elektráren - Prunéřov I. Plány ČEZ počítají s tím, že společnost odstaví většinu svých uhelných zdrojů do roku 2040.

Novák dnes dále oznámil, že novým předsedou rady jednatelů společnosti Geomet, která je držitelem přednostních práv na průzkum a využití ložiska lithia u Cínovce v Krušných horách, je Pavel Čmelík z ČEZ. Čmelík pracuje v energetické firmě od loňska, řídí oddělení rozvoje nových společností skupiny. Před nástupem do ČEZ byl mimo jiné znám jako člověk, který přivedl do Prahy britské hračkářství Hamleys. Valná hromada australské společnosti EMH v dubnu schválila prodej majoritního podílu v české firmě Geomet společnosti Severočeské doly ze skupiny ČEZ. Tehdy ČEZ uvedl, že v další fázi projektu, zhruba do roku 2023, se uskuteční nejrůznější testy horniny a postupu výroby. Budou se provádět mimo lokalitu, těžba zatím nezačne.

ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem firmy je stát, který drží přes ministerstvo financí 70 procent akcií.