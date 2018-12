Vchod do sídla bulharské pobočky ČEZ v Sofii.

Vchod do sídla bulharské pobočky ČEZ v Sofii. ČTK/AP/Valentina Petrova

Praha - Společnost ČEZ zahájí jednání s firmou India Power o prodeji svých bulharských aktiv. Smlouva s firmou Inercom ale zatím zůstává v platnosti, přestože Inercom odkládací podmínky pro koupi bulharských aktiv dosud nesplnil. ČTK to sdělila mluvčí ČEZ Alice Horáková. Hodnota obchodní transakce s Inercomem se odhadovala na 320 milionů eur (8,3 miliardy Kč).

Smlouvu, která vyvolala kontroverze, Inercom a ČEZ podepsaly letos v únoru. Bulharský antimonopolní úřad ale její realizaci 19. července znemožnil se zdůvodněním, že by Inercom získal na trhu dominantní postavení. ČEZ i Inercom podaly proti tomu stížnost, v současné době pokračuje před soudem odvolací řízení.

Lhůta společnosti Inercom na splnění odkládacích podmínek pro koupi aktiv ČEZ podle mluvčí uplynula na konci listopadu. Přesto ale zůstane smlouva uzavřená se společností Inercom zatím v platnosti, uvedla. "Společnost ČEZ však plánuje zahájit paralelní jednání s dalším uchazečem v pořadí, společností India Power, která již potvrdila svůj trvající zájem o bulharská aktiva ČEZ," sdělila mluvčí.

Plán zahájit paralelní jednání se společností India Power není podle analytika Fio banky Jana Rašky překvapením. O této firmě, která skončila v tendru jako druhá v pořadí, se hovořilo již letos v březnu. "Poté, co se prodej aktiv do rukou Inercomu v posledních měsících zkomplikoval, tak si ČEZ tímto krokem logicky vytváří prostor pro další vyjednávání," podotkl Raška. Možné negativum vidí v tom, že s India Power může být dojednána nižší cena. Prodej bulharských aktiv ČEZ však podle něj zůstává s ohledem na existenci soudních sporů komplikovaný a celá záležitost se může přesunout do roku 2019, dodal.

ČEZ, který je ve většinovém vlastnictví českého státu a je největší tuzemskou energetickou firmou, vede mimo jiné také arbitrážní řízení s bulharskou vládou. Požaduje po ní stovky milionů eur, protože údajně nedokázala ochránit jeho energetické investice v zemi. Na bulharský trh vstoupil ČEZ ke konci roku 2004. V současnosti jeho bulharská distribuční společnost dodává elektřinu více než třem milionům obyvatel Bulharska.