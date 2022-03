ČEZ vyčlenil v Temelíně prostor, kde může být první malý modulární reaktor v ČR

Temelín (Českobudějovicko) - ČEZ vyčlenil v jaderné elektrárně Temelín prostor, kde by mohl v budoucnu vzniknout první malý modulární reaktor v Česku. ČEZ o tom tento týden informoval americké společnosti NuScale, GE Hitachi i Holtec International. S firmami má ČEZ podepsanou smlouvu o spolupráci, sdělil ČTK mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) ČTK řekl, že modulární reaktory by mohly vyřešit i závislost ČR na ruském plynu a přechod na bezemisní energetiku. V Temelíně by mohly být kolem roku 2034, dodal.

Skupina ČEZ už podepsala memoranda o spolupráci ohledně malých modulárních reaktorů s firmami NuScale, GE Hitachi, Rolls Royce, EdF, KHNP a Holtec. Prostřednictvím dceřiné společnosti ÚJV Řež malé modulární reaktory vyvíjí i sám ČEZ. "Touto aktivitou (vyčleněním místa v Temelíně) není nijak narušen plán na stavbu standardních dvou bloků v lokalitě Temelín. Opce na ně jsou i součástí výběrového řízení na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech, které jsme spustili před dvěma týdny," uvedl v tiskové zprávě generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Hejtman Kuba jedná již řadu měsíců s několika americkými firmami, které reaktory vyvíjejí. ČEZ by si mohl jednu z těchto firem zvolit za dodavatele, řekl. Podle Kuby by se mohly reaktory v jižních Čechách také zčásti vyvíjet.

"Řada firem ve světě už pracuje na budoucnosti jaderné energetiky. Reaktory budou menší, bezpečnější, nebudou stát tolik peněz, nebudou mít tak velký výkon a budou modulární, budou se moci přidávat jeden za druhým. To je budoucnost. Řada států se zaměřuje na firmy, které takové reaktory vyvíjejí a mají, velká část z nich je na americkém kontinentu. A protože tu máme lokalitu Temelína, počítalo se, že se bude rozšiřovat, máme tu jaderné inženýry, tak bych byl rád, aby v jižních Čechách takový modulární reaktor vyrostl," řekl hejtman.

Mezinárodní agentura pro jadernou energii definuje malý modulární reaktor jako jadernou elektrárnu s elektrickým výkonem do 300 megawattů elektrických. Vyrábí se v továrně, pak se převáží na vybrané místo, kde se sestavují. Moduly lze skládat do větších celků. Při ministerstvu průmyslu a obchodu už vznikla pracovní skupina, která řeší, jak zkrátit povolovací procesy, a tipuje možná místa pro malé reaktory v ČR. Podle ČEZ mohou moduly doplňovat obnovitelné zdroje energie jako větrné a fotovoltaické elektrárny.

Podle hejtmana je to i šance pro tuzemské firmy. "Začala by úzká spolupráce českých inženýrů s firmou, kterou by si ČEZ vybral. Váže se na to řada technologií a v Česku je řada firem, které jsou v energetice velmi zdatné a patřily do dodavatelských řetězců, ale historicky spíše do těch ruských, což je přirozené. Teď je velká příležitost, jak se objevuje nový typ reaktorů, kdyby české firmy dostaly příležitost spolupracovat s americkými. Chci, aby náš kraj v tom byl lídrem,“ řekl hejtman.

Modulární reaktory by mohly podle něj vyřešit i závislost ČR na ruském plynu. Jak zdůraznil, válka na Ukrajině ukázala, že nebude možné používat plyn jako přechodové médium od uhlí k bezemisním zdrojům. "Já jsem varoval, že ten kohoutek plynu má někdo jiný, není to tržní komodita, je to ryze politické médium, se kterým se dají dělat nehezké věci, a teď to všichni vidíme. Krize ukazuje, že musíme být soběstační, aby nás nějaký stát nemohl mocensky trápit na tom, že nám nedá energii," řekl Kuba. Míní, že v budoucnu by modulární reaktory mohlo mít každé větší město, jež nyní provozuje teplárnu či elektrárnu. Další cestou, jak posílit soběstačnost, je podle něj mít na každé budově solární panely.