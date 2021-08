ČEZ v pololetí klesl zisk, čísla ovlivnila opravná položka u SD

Praha - Čistý zisk energetické skupiny ČEZ v prvním pololetí letošního roku meziročně klesl o 89 procent na 1,6 miliardy korun. Provozní výnosy stouply o dvě procenta na 108,2 miliardy Kč a provozní zisk EBITDA klesl o 18 procent na 31,6 miliardy Kč, informovala dnes firma. Analytici upozornili na to, že čísla ovlivnila opravná položka u majetku Severočeských dolů (SD), které ČEZ patří. Finanční ředitel ČEZ Martin Novák v dnešním rozhovoru s ČTK uvedl, že SD přestanou těžit hnědé uhlí nejpozději do roku 2038 místo dříve plánovaného roku 2050.

Novák nevyloučil možnost, že těžba může kvůli situaci na trhu skončit ještě dříve. Uhelná komise loni v prosinci doporučila ukončit v Česku využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038, někteří ministři jsou pro odklon od uhlí už v roce 2033. Vláda v květnu vzala doporučení Uhelné komise na vědomí, o datu ale nehlasovala. Těžit hnědé uhlí ve chvíli, kdy by se už nemohlo v Česku využívat, se podle Nováka nevyplatí.

"Je to extrémně nepravděpodobné, protože hnědé uhlí se ekonomicky nedá transportovat na dlouhé vzdálenosti. Není to komodita světově obchodovaná, není to černé uhlí. Takže ideální způsob, jak využít hnědé uhlí, je ho spálit ideálně v místě těžby, to znamená v pánevních elektrárnách," řekl Novák. "To, že bychom neměli žádné uhelné elektrárny a dál těžili uhlí, je prakticky nemožné," uvedl.

Odboráři Severočeských dolů v reakci sdělili, že chtějí kvůli zkrácení termínu ukončení těžby hnědého uhlí z roku 2050 na rok 2038 jednat o kompenzacích pro horníky. Řadě z nich je nad 50 let, řekl předseda odborové organizace lom Doly Bílina Vladimír Bergerhof.

Novák uvedl, že hodnota majetku SD před opravnou položkou ve výši 8,7 miliardy korun byla zhruba 13 až 14 miliard korun. Při očištění o mimořádné vlivy, jako jsou právě opravné položky, klesl pololetní čistý zisk ČEZ o 31 procent na 11,3 miliardy Kč. Analytici hodnotí dnes oznámené výsledky smíšeně. Opravná položka některé z nich negativně překvapila, na druhou stranu ale upozornili, že firma mírně vylepšila celoroční výhled čistého zisku očištěného o mimořádné vlivy a provozního zisku EBITDA.

ČEZ očekává, že během letošního roku dosáhne provozního zisku EBITDA 55 až 57 miliard korun proti loňským 57,2 miliardy korun. V hodnotách již nejsou započtená prodaná aktiva v Rumunsku a Bulharsku. Celoroční očištěný čistý zisk pak firma očekává v intervalu 18 až 20 miliard korun proti loňským 22,8 miliardy korun. Dosud ČEZ počítal s celoroční EBITDA v intervalu 54 až 57 miliard korun a očištěným čistým ziskem mezi 17 až 20 miliardami korun.

Provozní zisk plánuje firma do budoucna zvyšovat. V roce 2025 má činit 65 až 70 miliard korun, v roce 2030 pak 80 až 85 miliard korun. Novák uvedl, že ČEZ toho chce dosáhnout mimo jiné stavbou nových obnovitelných zdrojů, organických a akvizičním růstem v ESCO službách. Významnou roli podle něj hrají také rostoucí velkoobchodní ceny elektřiny, které by mohly způsobit, že EBITDA by proti dlouhodobým plánům mohla být ještě vyšší. "Na ceny ale nelze spoléhat," řekl dnes finanční ředitel ČEZ.

Novák dnes dále uvedl, že ČEZ plánuje do roku 2030 dohromady investovat přes půl bilionu korun, konkrétně 500 až 550 miliard korun. Zhruba polovinu mají podle něj tvořit takzvané udržovací investice na současných zdrojích a majetku ČEZ, druhá polovina pak výdaje na růst firmy. Podle Nováka nejde o nereálně plány, protože v současné době firma investuje 40 miliard korun ročně, což za deset let dělá zhruba 400 miliard korun.

Dodal, že kromě výdajů do distribučních sítí nebo do dalšího rozvoje moderních energetických službách (ESCO) jsou v plánované kumulativní částce započtené také například výdaje ČEZ spojené s přípravou nového jaderného bloku v Dukovanech, akvizice firem či výdaje na stavbu nových obnovitelných zdrojů.