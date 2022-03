ČEZ, Škoda Auto, PRE, E.ON a ČVUT založily Elektromobilní platformu

Praha - Společnosti ČEZ, Škoda Auto, PRE, E.ON a technická univerzita ČVUT založily Elektromobilní platformu. Ta se zapojí do tvorby strategií a legislativních opatření v ochraně klimatu a elektromobility a do naplňování vládních strategií, jako jsou Národní akční plán Čistá mobilita nebo Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu ČR. Členové platformy to dnes oznámili v tiskové zprávě.

Platforma chce předkládat podněty z praxe a spolupracovat s klíčovými institucemi. "Společně s českou vládou potřebujeme nastavit motivující ekosystém na podporu elektromobility pro firmy i občany s využitím daňových i dotačních nástrojů," uvedl místopředseda řídícího výboru Michal Kadera ze Škody Auto.

Elektromobilní platforma se chce zaměřit na zjednodušení a zrychlení výstavby dobíjecích stanic s využitím národních a evropských fondů, zvýšení dostupnosti vozů pro veřejnost i firemní sféru, podporu rozvoje vědy, výzkumu a vzdělávání, budování ekosystému elektromobility a podporu národní a mezinárodní spolupráce a sdílení zkušeností.

Firmy sdružené v platformě se chtějí rovněž věnovat zjednodušení a harmonizaci regulatorního rámce a povolovacích procesů při výstavbě veřejného dobíjení a také sjednocení podmínek pro vyhrazování parkovacích stání u dobíjecích stanic. "Potřebujeme zpřesnit a jasně určit podmínky pro instalace dobíjecí infrastruktury v garážích rezidenčních i komerčních budov, novelizovat zákon o pohonných hmotách a řadu dalšího,“ dodala členka řídícího výboru Jana Hrabětová z E.ON.

Na tuzemských silnicích jezdí už více než 15.000 elektrifikovaných vozů, které využívají přes 1800 veřejných dobíjecích bodů. Prodeje aut na hybridní nebo elektrický pohon představují zhruba 12 procent trhu.