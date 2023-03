ČEZ si loni výrazně polepšil, analytici očekávají čistý zisk nad 70 miliard Kč

Praha - Energetická společnost ČEZ si podle odhadů analytiků v loňském roce meziročně výrazně polepšila. Čistý zisk společnosti za celý rok podle jejich odhadů vzrostl nad 70 miliard korun, což by bylo až sedmkrát víc než předloni. To se projeví i na výplatě dividendy. V hospodaření firmy se loni promítl prudký růst cen energií. Shodli se na tom analytici, které ČTK oslovila. Hospodářské výsledky za loňský rok zveřejní firma příští týden v úterý.

ČEZ vloni za první tři čtvrtletí roku vykázal nárůst čistého zisku ze 6,7 miliardy korun na 52,3 miliardy Kč. Provozní výnosy za první tři loňská čtvrtletí vzrostly o 35 procent na 211,1 miliardy korun.

"Očekáváme výrazný růst na všech úrovních daný prudkým růstem ceny elektrické energie," uvedl analytik J&T Banky Milan Lávička. Připomněl, že zatímco předloni byla průměrná realizovaná cena elektřiny přibližně 55 eur (asi 1320 Kč) za MWh, loni byla za dvojnásobek. Lávička proto očekává, že očištěný zisk bude na horním okraji výhledu vedení ČEZ, který v závěru loňského roku očekával čistý zisk na úrovni mezi 65 až 75 miliardami Kč. Čistý zisk přes 71 miliard Kč očekává analytik Komerční banky Bohumil Trampota. Podle něj tak společnost splní své loňské cíle.

Zda firma v příštím týdnu oznámí i konkrétní návrh dividendy, je podle analytiků zatím nejasné. Nicméně pokud by ČEZ dal na dividendy 60 až 80 procent zisku, mohla by dividenda být asi 110 Kč za akcii, řekl Trampota. To by znamenalo hrubý výnos asi 11 procent. Podobnou výši dividendy očekává i Lávička. Možnou výplatu celého zisku by pak případně podle něj mohl navrhnout stát jako hlavní akcionář. V takovém případě by dividenda za akcii dosahovala až 140 Kč. "Vzhledem k mimořádným daním však výplatu celého zisku neočekáváme," dodal Lávička.

Oproti předchozím zvyklostem ČEZ zveřejnil letošní výhled hospodaření už začátkem února, očištěný čistý zisk firma očekává v rozmezí od 30 do 40 miliard Kč, upozornil analytik Fio Banky Jan Raška. Ziskovost ČEZ podle něj letos negativně zasáhnou regulatorní zásahy v podobě cenových stropů na silovou elektřinu a mimořádné zdanění, tzv. windfall tax. "Zejména existence windfall tax znamená citelný zásah do hospodaření, očekávaný meziroční pokles čistého zisku z cca 70 miliard Kč na 30 až 40 miliard Kč je výrazný," dodal Raška.

ČEZ patří k největším energetickým firmám v České republice. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.